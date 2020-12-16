Epilepsi nöbeti geçiren sürücü 4 otomobile çarptı

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA- ŞİŞLİ’de aracıyla seyir halindeki sürücü epilepsi nöbeti geçirince 4 araca çarptıktan sonra durdu. Baygınlık geçiren sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Yayla Mahallesi Yay Meydanı Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçiren Anıl Dündar baygınlık geçirdi. Dündar, park halindeki 4 araca vurarak durabildi. Vatandaşların yardımıyla aracından çıkarılan sürücü için ambulans çağrıldı. Baygınlık geçiren sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların çekilmesi için çalışma başlatıldı.