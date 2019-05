Epilepsi hastaları iş bulmakta zorlanıyor

Epilepsi tanısı almış bireylerin günlük yaşamda yaşadıkları sorunları ortaya koymak için yapılan araştırmaya göre, her 3 epilepsi tanısı almış kişiden 2’sinin iş bulmakta güçlük çektiği ortaya çıktı.

Üniversite öğrencileri tarafından yapılan bir araştırma, epilepsi hastalarının günlük yaşamda yaşadıkları sorunları bir kez daha ortaya koydu. Altı ay boyunca 144 epilepsi tanısı almış bireyle yapılan görüşmeler sonucunda bu hastaların günlük, eğitim ve iş yaşantılarında zorluklarla karşılaştığı sonucuna varıldı. Bunlardan en önemlisi ise her 3 hastanın 2’sinin iş bulmakta güçlük çekmesi oldu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Başcıllar ve öğrencileri Yeliz Korkmaz ile Kemal Salman tarafından yapılan araştırma epilepsi tanısı almış bireylerin bedensel, ruhsal ve sosyal alanda yaşadığı zorlukları ortaya koymak amacıyla gerçekleştirildi.

Araştırma sonuçları hakkında bilgi veren üniversitenin Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Başcıllar, Her 2 katılımcıdan 1’inin rahatsızlığı nedeniyle toplum tarafından dışlandıklarını hissettiklerini söyledi.

Başcıllar, “Her 2 katılımcıdan 1’i rahatsızlığı nedeniyle toplum tarafından dışlandıklarını hissettiklerini, 4 katılımcıdan 3’ü epilepsi rahatsızlığının toplum tarafından yeterince bilinmediğini, her 3 katılımcıdan 2’si rahatsızlıklarına bağlı olarak iş bulmakta güçlük çektiklerini, her 2 katılımcıdan 1’i de epilepsi rahatsızlığına bağlı olarak işlerinden ayrılmak zorunda kaldıklarını ifade ettiler” dedi.

“EĞİTİM HAYATLARI OLUMSUZ ETKİLENİYOR”

Üniversitenin öğrencisi Kemal Salman ise sonuçlara göre, “Her 2 epilepsili bireyden 1’inin rahatsızlıklarının eğitim hayatını olumsuz yönde etkilediklerini, her 5 epilepsili bireyden 4’ünün ise kendilerine sunulan sağlık hizmetlerinden memnun olmadıklarını, her 3 epilepsili bireyden 2’sinin ise araç kullanamama nedeniyle günlük hayatlarının kısıtlandığını ve sınırlandığını belirtmekte. Buna ek olarak yaklaşık her 5 bireyden 4’ü ise kullandıkları günlük ilaçların yan etkilerinin günlük hayatlarını olumsuz etkilediklerini, 5 epilepsili bireyden 3’ünün ise tedavileri süresince sosyal hizmet uzmanından destek almadıklarını belirtmekte” diye konuştu.

“GÜNLÜK YAŞAMA KATILIMLARI SINIRLANIYOR”

Anket çalışmalarını yürüten öğrencilerden Yeliz Korkmaz da, epilepsili bireylerin günlük yaşama katılımlarının sınırlandırıldığına dikkat çekerek, “Epilepsili bireyler günlük yaşantılarının yanı sıra eğitim ve iş yaşantılarında da birçok sorunla karşılaşabiliyorlar. Sosyal damgalanma ve dışlanmaya bağlı olarak epilepsililerin eğitim yaşantıları yarım kalabiliyor, uyum sorunu görülebiliyor ve akademik başarıları olumsuz yönde etkilenebiliyor.

Epilepsi tanısı almış bireyler, iş bulmakta zorlanabiliyor ve halihazırdaki işlerinden ayrılmak durumunda kalıyorlar. Epilepsileri nedeniyle düşük öz benlik saygısı görülebiliyor. Aile içi ve kişiler arası ilişkilerinin etkilenmesinin yanı sıra epilepsili bireylerin otomobil kullanamama durumları günlük yaşama katılımlarını sınırlıyor” dedi.

“HALK, EPİLEPSİ HAKKINDA BİLİNÇLİ DEĞİL”

Öğretim Görevlisi Mehmet Başcıllar, halkın epilepsi hakkında bilinçli olmadığını ifade etti.

Başcıllar, “Bu noktada içerisinde sosyal hizmet uzmanlarının da olduğu multidisipliner ekipler tarafından tedavi sürecinin ve sonrasının yürütülmesi son derece önemli. Epilepsi tanısı almış bireylerin eğitim ve iş yaşantısında karşılaştıkları sorunları göz önüne aldığımızda Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni stratejiler oluşturulmasına ve düzenlemeler yapılmasına gerek olduğu açık. Toplumun epilepsi rahatsızlığı hakkında da bilgi sahibi olmadığını görüyoruz. Toplumun geniş kesimlerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca eğitimler verilmesi ve farkındalık oluşturulmak adına kamu spotlarının hazırlanması yerinde olacaktır” ifadelerini kullandı.