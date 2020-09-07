Enzo Roco, Fatih Karagümrük’te

Parkinson hastalığının tedavi yöntemlerinden biri olan beyin pili ameliyatlarında yaşın tek başına bir kriter olmadığına dikkat çeken Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, “Bazı durumlarda genç yaştaki bir hastaya ameliyat öneremediğimiz gibi, ileri yaştaki bir hastaya da ameliyat tavsiye edebiliyoruz” dedi.