Enkazdan çıkan eşyalar, sahiplerini bekliyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) – İZMİR depreminde, 32 kişinin öldüğü Emrah Apartmanı’nın enkazından çıkarılan eşyalar, Türk Kızılayı’nca kurulan çadırda muhafaza ediliyor.

Türk Kızılayı’nın Buca’da kurduğu çadırda, depremde yıkılan Emrah Apartmanı’nın enkazından çıkarılan eşyalar yer aldı. Afetin ardından depremzedeler, bazen yakınlarına ait fotoğrafları bazen de kıyafet ya da ayakkabılarını bulmak için çadıra geldi. Çadırdaki masaların üzerine yayılmış aile fotoğraflarının yanı sıra çeşitli ev eşyaları, kitaplar, giysi ve ayakkabılar dikkat çekti. Türk Kızılayı yetkilileri, depremden sonraki günlerde çadırın daha sık ziyaret edildiğini söyledi. Son günlerde ise ziyaretçinin giderek, azaldığı belirtilirken, çadırın birkaç hafta sonra toplanacağı bildirildi.

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