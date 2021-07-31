Eniştesinin kardeşini, ağabeyiyle tartışırken öldürdü 

Emirhan PEHLİVAN/ ÇAYELİ (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çayeli ilçesi Marbudam Yaylası’nda Ayşe Güney (31), ağabeyi Adem Güney’in borç- alacak nedeniyle tartıştığı eniştesinin kardeşi Ekrem Gemici’yi (48) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Çayeli’nin Marbudam Yaylası’nda meydana geldi. Adem Güney, borç- alacak nedeniyle eniştesinin kardeşi Ekrem Gemici ile tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine ağabeyi Adem Güney’i korumak isteyen Ayşe Güney, evdeki ruhsatsız tabanca ile Ekrem Gemici’ye ateş etti. Ağır yaralanan Gemici, yayladakiler tarafından Çayeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ekrem Gemici, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşe Güney, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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