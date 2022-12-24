‘Engelsiz Kardeşler’den yetimlere kışlık mont ve bot yardımı

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Tuğba SIR-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, yüzde 94 engelli Veysel Celiloğlu (39) ile yüzde 97 engelli olan Serap Çetin’in (38) kurduğu, ‘Engelsiz Kardeşler Umudumuz Olsun Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık mont ve botlar hediye edildi.

Doğuştan tek kol ve tek bacakla yüzde 94 engelli dünyaya gelen Veysel Celiloğlu ile 2 kez kanser tedavisi görüp midesi ve bazı iç organlarını kaybedip yüzde 97 engelli olan Serap Çetin, 6 yıl önce Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki ‘Engelsiz Kardeşler Umudumuz Olsun Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni kurdu. Celiloğlu ve Çetin, dernek çatısı altında yardım toplayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı. Yurt içinde ve yurt dışında yardım faaliyetlerini sürdüren ‘Engelsiz Kardeşler’, bugün de babası olmayan çocuklarla maddi durumları yetersiz ailelerin çocuklarına kış aylarında giymeleri için alınan bot ve montları hediye etti.

‘ENGEL TANIMIYORUZ’

Veysel Celiloğlu, kendisini engelli olarak görmediğini ve hayata pozitif baktığını belirterek, “Çevremde de ‘Engelsiz Veysel’ olarak tanınırım. 2018’de emekli olduktan sonra engelli kardeşlerimle kaynaşmak için ve onlara iş imkanı sunabilmek için Ankara Çankaya’da ‘Engelsiz Cafe’yi açtım. Kanser Haftası’nda Serap Çetin kardeşimle tanıştık. 2020’de kafem kapandıktan sonra kendimi iyiliğe adadım. ‘Bir elin nesi var iki elin sesi var. Bu işi resmileştirelim’ dedik. İkimiz sırt sırta verdik ‘Engelsiz Kardeşler Derneği’ni kurduk. Biz kendimize ‘Engelsiz Kardeşler’ diyoruz, çünkü engel tanımıyoruz. Bu durumda bile insanlara, özellikle yetim çocuklarımız için Serap kardeşimle gece gündüz çalışıyoruz. Gerek Türkiye’de gerek Afrika’da yemek veriyoruz, kurban kesiyoruz, yetim çocuklarımızı bayramlarda giydiriyoruz. Sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlarımıza da kış aylarında özellikle yemek ikramlarında bulunuyoruz. Bugün de yine yetim çocuklarımızı sevindirmek için bulunuyoruz. 100’ün üzerinde çocuklarımıza kışlık bot, mont aldık onları teslim edeceğiz” dedi.

‘BİR DUADIR İNSANI AYAKTA TUTAN’

Serap Çetin, ilk kansere yakalandığında doktorların kendisine 6 ay ömür biçtiğini ancak azmedip hastalığı yendiğini söyledi. 2014 yılında yeniden doğduğunu söyleyen Çetin, “Yurt dışına çıktığım zaman bir vakfın gecesine katıldım. Orada hiç tanımadığım Türkiye’deki çocukların hesaplarına para yatırdım. O ay kanserim bütün vücudumdan silinmişti. Veysel Bey’den önce aldığım bu dualar bana iyi gelmeye başlamıştı. ‘Bir duadır insanı ayakta tutan. Serap sen bu yolda devam et’ dedim. Baktım Veysel ile fikirlerimiz birbirine çok yakın, ‘neden olmasın dedik’ ve dernek kurduk” açıklamasında bulundu. (DHA)

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