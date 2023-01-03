ENGELSİZ ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIMEVİ’NDE YENİ YIL COŞKUSU

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Ankara Büyükşehir Belediyesinin Çayyolu’nda hizmete açılan ve 3-6 yaş aralığındaki normal gelişim özelliklerine sahip; görme, işitme, fiziksel engelli çocukların yararlandığı Türkiye‘nin en büyük “Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi”nin minikleri yeni coşkusu yaşadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Engelsiz bir Başkent’ hedefi doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çayyolu’nda 3-6 yaş aralığındaki normal gelişim özelliklerine sahip ve görme, işitme, fiziksel engelli çocukların yararlandığı Türkiye‘nin en büyük “Engelsiz Çocuk Gündüz Bakım Evi”ni hizmete açan Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için yeni yıl etkinliği düzenledi.

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40 ÇOCUK YENİ YILI KARŞILADI

Çocuk Gündüz Bakım Evin’de eğitim alan 40 çocuk yeni yılın gelişini “Chronostation Aile Yaşam Merkezi ve Çocuk Oyun Alanı”nda çeşitli oyunlarla kutladı. Çocuklar; top havuzu, trambolin, animasyon izleme, bubble (köpük) show, balon yağmuru ve çocuk diskosunda dans edip oyunlar oynarken Noel Babanın hediyeleriyle de gönüllerince eğlendi.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi İdarecisi Tuğçe Ekinci, “Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’nde eğitim alan 3-6 yaş aralığındaki 40 çocuğumuz ile yeni yılın gelişini çocuk oyun alanında kutluyoruz. Oyun merkezi kurumumuzu özel olarak ücretsiz bir şekilde misafir etti. Çocuklarımızla yeni yılın gelişini top havuzu, trambolin, animasyon izleme, köpük show ve çocuk diskosunda dans ederek oyunlar oynayarak kutladık. Yeni yıla hep birlikte eğlenerek güzel bir şekilde başlangıç yaptık” dedi.