Engellilerin kullanamadığı metrobüs durağında çile sürüyor; asılan pankart dikkat çekti

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE’de Beşyol metrobüs durağını kullanan engellilerin yaşadığı asansör çilesi sürüyor. Çalışmayan asansörü kullanamayan engelliler, yöneldikleri merdivenleri de ancak vatandaşların yardımıyla çıkarak metrobüse ulaşabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayında kalıcı çözüm içeren çalışmalar yapılacağı açıklamasına rağmen, henüz buradaki zorluk, sıkıntı bitmiş değil. Engellilerin yanı sıra yaşlıların, çocuklu annelerin de zaman zaman kullandığı asansörün çalıştırılması sabırsızlıkla bekleniyor. Üst geçide engelliler günü nedeniyle asılan pankart ise dikkat çekiyor.

“Metrobüs durağını kullanan vatandaşlardan Ali Ükribükrüoğlu, “Madem kullanılmayacaktı neden yapıldı. Eğer kullanılacaksa da bunların takip edilip hizmete girmesi lazım. Bir milli servet atıl olarak duruyor. Halk olarak böyle şeylerin takip edilmesini ve halkın kullanımına sunulmasını istiyoruzö dedi. Küçük yaşta çocukları olduğunu belirten ve onlarla merdivenlerden çıkarken kendisinin de zorlandığını ifade eden Pervane Çınar da “Çocuğumu kucağıma alarak merdivenlerden çıkmak zorunda kalıyorum. Çok zorlanıyorum. Biz bu şekilde zorlanıyorsak onlar düşünemiyorum” diye konuştu. Beşyol Metrobüs durağının yakınında oturan Aygül Kuşçu ise alışverişe gitmek için metrobüs üst geçidini kullandığını ve market poşetleriyle merdivenlerden çıkmanın yorucu olduğunu ifade ederek, “Daha önce belediyeye başvuruda bulunduk ama bir değişiklik olmadı. Sadece engelliler değil bizler, yaşlılar da çok zorlanıyor. Bir an önce yapılsa çok iyi olur” dedi.

ENGELLİLER GÜNÜ PANKARTI YER ALIYOR

Bu arada, uzun süredir çalışmayan asansörün bulunduğu ve engellilerin kullanamadığı Metrobüs Durağına ait üst geçitte ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde açılışı yapılan Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi’nin (ÖZGEM) reklamı yer alıyor.

İBB: KALICI ÇÖZÜM HEDEFLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak ayında Beşyol Metrobüs Durağı’ndaki sorunla ilgili açıklamasında, Florya ve Beşyol istasyonlarının birleştirilerek yeni ve kapasitesi daha geniş bir istasyon yapılacağı duyurulmuştu. 44 duraklı metrobüs hattının Beşyol İstasyonu’nun engelli asansörünün atıl halde olduğu belirtilen açıklamada, “Engelli vatandaşlar asansöre erişmek için bir merdivenden daha geçmek durumunda kaldılar” denilmişti.

Açıklamada İETT Genel Müdürlüğü’nün, fiziki kapasitesi sınırlı olduğu için düzenleme yapmaya imkan vermeyen Beşyol İstasyonu ile ilgili yeni bir çalışma başlattığı kaydedilirken “Bu kapsamda hızlı bir çalışma ile Florya ve Beşyol istasyonlarının birleştirilerek yeni ve kapasitesi daha elverişli bir istasyon yapımı için harekete geçildi. İBB Fen İşleri Dairesi ile İETT’nin birlikte yürüttüğü çalışmanın hızla tamamlanarak engelli vatandaşlarının metrobüse erişimiyle ilgili sorunun kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor” ifadelerine yer verilmişti.

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