Adana’da çeşitli spor kulüplerine üye bir grup zihinsel ve bedensel engelli, uzman dalgıçlar eşliğinde tüplü dalış yapmayı öğrendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen eğitim, Çukurova ilçesinde Büyükşehir Belediyesi’ne ilişik kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirildi. çeşitli spor kulüplerine üye bir grup zihinsel ve gövdesel engelli, uzman eğitmenler eşliğinde önce dalış materyallerini tanıdı hemen sonra havuzun derinliklerine daldı. Engellilerden Alican Dönmez (15), yüzmeyi 10 yaşında öğrendiğini belirterek, “Bu havuza olağanda antrenman yapmak için geliyorduk fakat bugün dalmayı öğrendik. Bir taraftan spor yapıyorum, başka taraftan da eğitimimi ilerletip psikolog olmak istiyorum” dedi.

Engelli milli yüzücü Alican Dönmez (25) ise 13 yaşından beri yüzdüğünü kaydederek, “Daha önce İstanbul Boğazı’nda yüzmüştüm. amacım Manş Denizi’ni geçmek. Dalış sporu engelli arkadaşlarımızın suya daha kolay alışması açısından çok önemli. Engelli arkadaşlarıma kesinlikle tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

147 ENGELLİ DALACAK

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül de engelli canlara birçok spor aktifliğinde destek verdiklerine vurgu yaparak, “Yıl içinde günde 6 saat süresince yüzme antrenmanı yapan engelli sporcularımız bugün dalış sporuyla tanıştı. Toplamda 147 kardeşimize bu sporu öğreteceğiz. Yaz mevsiminde ise Mersin’in Silifke ilçesindeki özel dalış merkezinde gençlerimizi denizde daldıracağız” ifadelerini kullandı.