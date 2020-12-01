Engelliler Sarayı Umut’un sesi oldu

İSTANBUL, (DHA) – Mental-Motor Retardasyon sorunu nedeniyle 3 yaşına kadar hiç sesi çıkmayan Umut Özgil, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda aldığı eğitimle konuşmaya hatta okula gitmeye başladı. Çocuğunun sesini ilk kez 3 yaşında ders sırasında söylediği “Baba” kelimesiyle duyduğunu belirten anne Fatma Özgil, “O anı hiç unutamıyorum. Anlatılamaz duygular yaşadım. Bir çocuk nasıl ağlar nasıl güler burada öğrendim. Diyebilirim ki, Umut burada doğdu” dedi.

Bağcılar’da 2013 yılında erken doğum yapan Fatma Özgil’in dünyaya gelen çocuğu Umut’un gelişiminde problemler yaşandı. Yapılan tetkikler sonucunda doktorlar Umut’a gelişme geriliği de denilen mental-motor retardasyon tanısı konuldu. Uzun süre yoğun bakımda kalan Umut ne hastanede ne de taburcu olduktan sonra gittiği evinde de hiç konuşmadı.

4 YIL İÇİNDE İYİLEŞMELER GÖRÜLDÜ

Özgil Ailesi, 3 yaşına kadar hiç sesini duymadıkları çocuklarının tedavisi için arayışa girdi. Bu sırada Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda mental-motor retardasyon sorunu olan çocuklara eğitim verildiğini öğrendi. Bunun üzerine anne Özgil’in müracaatı üzerine Umut, uzmanlar tarafından terapiye alındı. Geçen 4 yıl içinde yüzde 94 engel raporu bulunan Umut da iyileşmeler görüldü. İletişim becerisi ve ses bilgisi gelişimi yükselen Umut, normal bireyler gibi konuşmaya da başladı.

“O ANI HİÇ UNUTAMIYORUM”

Oğlunun ilk sesini duyduğu anı unutamadığını söyleyen annesi Fatma Özgil, “Umut, yaşıtlarından iki yaş geriden gidiyor. Buraya geldikten sonra ince dokunuşlarla hem benim hem oğlumun hayatını değiştirdiler. Anasınıfıyla başlayan eğitim duyu algı ve konuşma terapisiyle devam etti ve dört yılda çok iyi bir duruma geldi. Buraya gelene kadar çocuğumun sesini hiç duymamıştım. İlk kez burada konuştu. Dersin ortasında ağzından baba kelimesi çıktı. O anı hiç unutamıyorum. Anlatılamaz duygular yaşadım. Bir çocuk nasıl ağlar nasıl güler burada öğrendim. Diyebilirim ki, Umut burada doğdu. Bize bu mutluluğu yaşatan başta Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve eğitmenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Her geçen gün gelişim gösteren 7 yaşındaki Umut, bu yıl birinci sınıfa yazılarak okul hayatına adımını attı.