CHP’li Mahmut Tanal, engelli istihdam oranının özel sektörde yüzde 3’ten yüzde 5’e, kamuda yüzde 4’ten yüzde 7’e çıkarılması için kanun teklifi hazırladı.

Tanal’ın hazırladığı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu başlıklı 30’uncu maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin yasalaşması halinde, özel sektörde yüzde 3 olan engelli personel çalıştırma oranı yüzde 5’e, kamu kurumlarında engelli istihdam oranı yüzde 4’ten yüzde 7’ye çıkarılacak

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ı arayarak engelli istihdamının artırılması için hazırladığı kanun teklifi hakkında sorular yönelttim

Türkiye’de ne kadar engelli var, bunları ne kadarı işsiz ?

Tanal: Engelli bireylerin en önemli sorunlarının başında işsizlik geliyor. Türkiye’de 10 milyonu aşkın engelli bulunurken, engelli yurttaşların yüzde 90’dan fazlası işsiz konumunda. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan 80 üstü puan alanlar bile devlette engelli kadrosu açılamadığı için işsiz.

Teklifiniz kamunun yanı sıra özel sektörde de engelli istihdamını içeriyor mu?

Tanal: 4857 sayılı İş Kanunu’nun engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu başlıklı 30’uncu maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin yasalaşması halinde, özel sektörde yüzde 3 olan engelli personel çalıştırma oranı yüzde 5’e, kamu kurumlarında engelli istihdam oranı yüzde 4’ten yüzde 7’ye çıkarılacak.

Teklifin gerekçesinde , ülke nüfusunun yüzde 12 buçuğunu engelli vatandaşların oluşturduğu hatırlattım. İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca engelli bireyler bakımından belirtilen ve özel sektörde yüzde 3, kamu kurumlarında yüzde 4 oranında belirlenen istihdam zorunluluğunun, engelli vatandaşlara gerekli olan iş imkanını sunmada yetersiz kalıyor.

Sizce engelli bireylerin iş bulabilmeleri noktasında fırsat eşitliği var mı?

Tanal: Engelli bireylerin asıl engelinin, çoğu zaman toplum nezdindeki olumsuz önyargılar Bu önyargılarından toplumun arındırılabilmesi noktasında, engelli vatandaşların toplum yaşamına etkin katılımlarının sağlanması önemlidir. Bunun en önemli basamaklarından biri, iş hayatına katılımları noktasında desteklenmeleridir. Engelli bireylerin, çalışma hayatında yer almaları hem hayatlarını idame ettirebilecekleri ekonomik güce hem sosyal ve psikolojik olarak olumlu düşüncelere sahip olmalarına hem de toplumdaki önyargıların yıkılmasına yardımcı olacaktır. Dolayısıyla engelli vatandaşların toplum yaşamına etkin katılımları için, iş bulabilmeleri noktasında fırsat eşitliğine kavuşmalarını sağlamak gereklidir

Türkiye’de engelli bireyler için pozitif ayrımcılık yapılıyor mu?

Tanal: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nde koruma altına alınan çalışma özgürlüğü, Anayasada da yer alıyor.



Anayasanın 49. maddesinde, “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır” deniliyor



Yine Anayasanın 10. maddesine göre kanunlar önünde tüm vatandaşların eşit olduğu ve devletin bu eşitliği sağlayabilmek adına pozitif ayrımcılık yapabiliyor