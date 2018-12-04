Ankara’da Engelliler Günü’nde basın açıklaması yapmak için Güvenpark’ta toplanan vatandaşlar bu kez de polis engeline takıldı.

Engelli bireyler tüm zorluklara rağmen açıklamalarını Güvenpark’ta yapmayı başardı.

Basın açıklamasını Güvenpark’ta yapmak isteyen engelli vatandaşlarımızla polis arasında sözlü tartışma yaşandı. Polisler açıklamanın 50 metre ileride bulunan caddede yapılmasını istedi. Ancak engelli vatandaşlar, polise açıklama için gösterilen yere gitmelerinin kendileri için zor olacağını ifade etmekte güçlük çekti. Tartışmaların ardından engelli vatandaşlar polis engelini de aşarak basın açıklamasını daha önceden belirlenen Güvenpark’ta gerçekleştirdi.

Engelli vatandaşlarımız günlük yaşamda birçok zorluğa maruz kalıyor. Karşılarına çıkan tüm bu zorluklara rağmen hayat mücadelelerinden vazgeçmiyorlar. Engelli vatandaşlarımız en çokta zihin olarak onlara engel çıkaranlardan dolayı zorluk yaşıyor. Fiziksel engellerin bir şekilde aşılabileceğini düşünüyorlar ancak duyarsız insanların zihinleri, onların asıl engelleri.

BM’NİN KABUL ETTİĞİ ENGELLİ HAKLARI BİLDİRİSİ

Birleşmiş Milletler ’in kabul ettiği Engelli Hakları Bildirisi’nin üzerinden 43 yıl, 2009’dan beri ülkemiz için de bağlayıcı olan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin üzerinden de 12 yıl geçti. Buna rağmen engellilerin herkesle eşit fırsatlara, haklara ve olanaklara sahip olma, bağımsız ve kendi kendine yeterli birey olma, erişilebilir bir ülkede ve kentte yaşama, ayrımcılığa tabi olmama ve tüm karar alma süreçlerine etkin bir biçimde katılma talepleri karşılık bulmuş değil. Elbette bazı ilerlemeler var ancak son derece yetersiz.

SOSYAL YAŞAMDA AYRIMCILIK

Engelli vatandaşlar eğitimden istihdama siyasetten bütün toplumsal yaşam alanlarında ayrımcılıklarla karşı karşıya kalıyorlar. Engelli vatandaşların tek başlarına hayatlarını sürdürebilmeleri için sosyal yaşamda ülkemiz gerekli koşulları hala oluşturamamış durumda. Kamu binalarının, açık alanların ve toplu taşıma araçlarının engelliler için erişebilir hale getirilmesi 1997 yılından itibaren mevzuata girmesine rağmen o yıldan 2018 yılına kadar bir arpa boyu yol kat edilmiş değil. Engelliler toplu taşıma araçlarını kullanmakta, iş bulmakta ve sosyal yaşamlarında ve daha nice zorluklarla mücadele etmeye devam ediyor.

Zorlukları anlatmak için Ankara Güvenpark’ta toplanan engelli vatandaşlar adına konuşan Engelliler Konfederasyonu Başkanı Av. Turhan İçli, “Bizler bu yılki 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bu gerçekleri kamuoyuna ilan ediyoruz. Elbette engellilerin çözüm bekleyen pek çok sorunu var. Ama ivedilik taşıyan taleplerimiz var.” diyerek engelli vatandaşların taleplerini sıraladı.

İçli, “Bugün engellilere bakım aylığı ödenmesi için aile gelirinin kişi başına düşen bölümünün asgari ücretin üçte ikisinin altında olması, engelli aylığı alabilmek için ise asgari ücretin üçte birinin altında olması şartı aranmaktadır.

Hiçbir geliri olmayan engelli bir birey, diğer aile bireylerinin geliri nedeniyle gelir sahibi olarak görülmekte; engelli aylığı ve bakım ücreti hakkından yararlanamamaktadır. İki yıl önce TBMM bu koşulu 65 yaşın üzerindeki vatandaşlar için kaldırırken engellilerin bu yöndeki talepleri reddedilmiştir. Bu nedenle şart koşulan gelir düzeyinin hesaplanmasında aile geliri yerine engellinin bireysel geliri esas alınmalıdır” dedi.

İçli, istihdam probleminin çözülmediğini dile getirdi.

İçli, “Geçtiğimiz yıl dönemin Başbakanı 2018 yılında 5 bin engellinin kamu personeli olarak istihdam edileceğini kamuoyuna ilan ederken bu yıl 2 bin 5 yüz engelli kamu personeli alınacağı açıklanmıştır.

Engelliler buna tepki göstererek rakamın söz verildiği gibi 5 bine çıkarılmasını talep etmişler; 17 Eylül 2018 tarihinde görüştüğümüz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk Aralık ayında bu yönde çaba gösterileceğine söz vermiştir. Ancak bu söz yerine getirilmemiş ve 2 bin 5 yüz engelli kamu personeli istihdamı için tercih dönemi başlatılmıştır” ifadelerinde bulundu.

2019 yılında açığın kapatılması için en az 5 bin engelli kamu personelinin istihdam edilmesini istediklerini belirten İçli sözlerine devam etti.

“En çok kamu personel açığı Milli Eğitim Bakanlığı’nda bulunmaktadır. Bakanlık yetkilileri bunun nedeninin, MEB çalışanlarının büyük çoğunluğunun öğretmenlerden oluşması ve yeterli engelli öğretmen adayı bulunmaması olarak açıklamaktadırlar.

Oysa 3 bine yakın engelli öğretmen adayı varken alınacağı duyurulan engelli öğretmen sayısı 5 yüz olarak ilan edilmiştir. Bu nedenle en az bin 500 engelli öğretmen atanmasını, tercihlerde avukatlık, psikologluk, sosyologluk gibi mesleklere daha çok yer verilmesini istiyoruz”

SUÇSUZLUĞU İSPAT EDİLENLER GÖREVE DÖNMELİ

KHK ile işten atılan, masum oldukları ispat edilmesine rağmen göreve iade edilmeyen engelli vatandaşlar olduğunu ifade eden İçli, “Engelliler arasında işsizlik oranı bu kadar yüksekken yüzlerce engelli, hiçbir soruşturma geçirmeksizin Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmiş; masum oldukları kanıtlandığı halde görevlerine iade edilmemişlerdir. KHK ile ihraç edilen ve hakkında hiçbir soruşturma yapılmayan veya aklanan engelliler görevlerine iade edilmelidir”

BİR DİĞER ENGEL SAĞLIK KURULU RAPORU YÖNETMELİĞİ

İçli, “Yıllardan beri köklü değişiklikler yapılacağı belirtilen Sağlık Kurulu Raporları Yönetmeliği hala yürürlüktedir. Bu yönetmelik vücut fonksiyon kaybı değerlendirmesini bilimsel olmayan ölçütlere dayandırmakta; bu nedenle pek çok engelli yüzde 40 sınırının altında kaldığı için engellilerin yararlandığı haklardan