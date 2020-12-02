Engelli ve 65 yaş üstü kişilere ücretsiz kuaförlük hizmeti veriliyor

İSTANBUL (DHA) – Bahçelievler Belediyesi, ilçede yaşayan engelli ve 65 yaş üstü kişilere ücretsiz kuaförlük hizmeti veriyor. 3 aydır devam eden hizmet kapsamında 422 kişi bu yardımdan faydalandı.

Bahçelievler Belediyesi ilçede yaşayan engelli ve 65 yaş üstü kişilere hizmet vermek için 3 ay önce harekete geçti. Belediye bu kapsamda başkanlık binasının yanında ‘Bahberber’ ismini verdiği bir alana kuaför yaptırdı. İlçede yaşayan kişiler, tıraş olmak için berbere geliyor. Gelen kişilerin öncelikle koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk ateşi ölçülüyor. Daha sonra berber koltuğuna geçen kişiler, belediyenin berberi tarafından ücretsiz tıraş ediliyor. 3 ay önce hizmet vermeye başlayan Bahberber, toplamda 422 kişiye kuaförlük hizmeti verdi.

Vatandaşların büyük beğenisini toplayan ücretsiz berber hizmetinin, pandemi geçtikten sonra yatalak hastalar, felçli ve evden çıkamayacak derecede hasta vatandaşları da kapsayacak şekilde genişletilecek.

“İHTİYAÇ DUYDUKLARI HER AN YARDIMCI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Engellilerimiz, yaşlı büyüklerimiz pek çok kişisel ihtiyaçlarını akrabalarının yardımları sayesinde yapmak zorunda kalıyor. Biz de özellikle berber hizmeti konusunda bu insanlarımıza yardımcı olmak istedik. Koronavirüs tedbirlerini en yüksek seviyede uygulayarak ücretsiz bir şekilde berber hizmeti sunuyoruz. İnsanımıza ihtiyaç duyduğu her an yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bu hizmetlerimiz, koronavirüs salgını tamamen geçtikten sonra berberimizin evlere gideceği şekilde genişleteceğiz. Komşularımızın hayır duasını almak bize güç veriyor” diye konuştu.

Ücretsiz berber hizmeti almak isteyenlerin 444 0 311 numaralı telefona başvurabileceği belirtildi.