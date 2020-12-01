Engelli sporcular mesajlarını Maradona’lı formayla verdiler

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbolcuları, efsane futbolcu Maradona fotoğraflı formalarla antrenman yaptılar.

Milli takımın bel kemiği olan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbolcuları pandemi koşullarında bir araya gelerek antrenman yaptılar. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi antrenmana çıkan futbolcular sahaya, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsane futbolcu Maradona’nın fotoğrafı, arkasında da Maradona yazılı forma ile çıktılar.

Antrenman sonrasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne dikkati çeken Çankaya futbolcuları, engellilerin yaşadıkları hatırlatarak, bütün vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. Spor yaparak birçok zorluğun üstesinden gelebildiklerini belirten futbolcular, özellikle engelli vatandaşların sporla hem fiziksel hem de ruhsal olarak çok daha mutlu olacaklarını söyledi.