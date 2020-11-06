Engelli kadının akülü tekerlekli sandalyesinin şarj aletini çalan şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de, doğuştan kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Şerife Şimşek’in (35) akülü tekerlekli sandalyesinin şarj aletini çaldığı tespit edilen E.Ç., polis ekiplerince yakalandı. Şarj aleti ise Şerife Şimşek’e teslim edildi.

​Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı’nda çiğ köfte dükkanı işleten Şerife Şimşek’in geçen pazartesi günü akülü engelli tekerlekli sandalyesinin şarj aleti çalındı. Şimşek’in başvurusu üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlattıkları soruşturma kapsamında çevredeki iş yerleri ve mobese kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık şüphelisinin E.Ç. olduğu tespit edilerek evinde gözaltına alındı. Şüpheli E.Ç.’nin çaldığı iddia edilen şarj aleti ise Şerife Şimşek’e teslim edildi.

Şerife Şimşek, polis ekiplerine kısa sürede şüpheliyi yakalayıp akülü tekerlekli sandalyesinin şarj aletini buldukları için teşekkür etti.

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