Engelli kadın girişimci, eşofman ihraç ediyor

Adnan AÇIKGÖZ-Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA) – MERSİN’de yaşayan ortopedik engelli Nurhan Yaman (42), Türkiye İş Kurumu’ndan (İŞKUR) aldığı hibe ile açtığı konfeksiyon atölyesinde ürettiği eşofmanları Rusya, Ukrayna, Irak ve Libya’ya ihraç ediyor.

3 yaşında geçirdiği çocuk felci sonucu ortopedik engelli olan Nurhan Yaman, konfeksiyon işiyle uğraşan ailesinden ilham alarak, atölye kurmaya karar verdi. İŞKUR’un hibe programından yararlanan Yaman, 2018 yılının Haziran ayında kurumdan aldığı para ile Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi’nde atölye açtı. Kısa sürede 20 kişiye istihdam sağlamayı başaran Yaman’ın atölyesinde üretilen eşofmanlar Rusya, Ukrayna, Irak ve Libya’ya ihraç ediliyor. 2019 yılında 100 binden fazla eşofman, ihraç edilen ülkelerde tüketiciye ulaştı.

Ürünlerin yüzde 50’sinin yurt içine, yüzde 50’sinin yurt dışına gönderildiğini dile getiren Yaman, 2021’de 200 bin adet üretim yapmayı hedeflediklerini söyledi. Engelli bireylerin aile desteği ile her alanda başarılı olabileceğinin altını çizen Yaman, hem kadın hem de engelli birey olarak çaba göstermek gerektiğini vurguladı.

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