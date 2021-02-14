Engelli İlkin’in motosiklet sevinci

Özkan AYDIN/ IĞDIR (DHA)- IĞDIR’ın Karaağaç Mahallesi’nde yaşayan bedensel engelli İlkin Alagöz’e (28), bir hayırsever tarafından engelli motosikleti hediye edildi. Motosikletiyle mahallede tur atan İlkin, büyük sevinç yaşadı.

Karaağaç Mahallesi’nde yaşayan Yıldız Alagöz (65) ve Abdulkerim Alagöz (60) çiftinin 13 çocuğundan biri olan bedensel engelli İlkin Alagöz, yürümekte zorlandığı için yerel bir gazetenin yöneticilerinden yardım istedi. Gazete yönetiminin girişimleri sonucu hayırsever bir iş insanı, engelli İlkin’in talebini yerine getirerek aldığı motosikleti evine gönderdi. Kamyonetle evinin önüne getirilen motosikleti gören İlkin Alagöz, büyük sevinç yaşadı. Motosikletin indirilmesini heyecan içinde bekleyen İlkin, mutluluğunu mahallede kısa bir tur atarak gösterdi. İlkin Alagöz hayırsever iş insanına ve yerel gazete yönetimine teşekkür etti.

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