Emirler mahallesinde Meryem Gökkoyun’un zihinsel ve engelli oğluyla birlikte yaşadığı zorluklara, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek kayıtsız kalmadı.

Gölbaşı Belediyesi zihinsel ve ortapedik engelli, oğluyla zor şartlarda yaşamını sürdüren Meryem Gökkoyun’na ve engelli oğluna yardım elini uzattı. Emirler mahallesine ziyaretinde tekerlekli sandalyesi eskiyen ve kullanılamaz hale gelen engelli vatandaşı gören Başkan Şimşek, ailenin yaşadığı bu duruma duyarsız kalmadı.

ANNE BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Eşi Yeşim Şimşek ile birlikte aileyi ziyaret eden Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, engelli vatandaşa yeni bir tekerlekli sandalye hediye etti. Başkan Şimşek, zihinsel ve ortapedik engelli oğlu için hediye edilen yeni tekerlekli sandalyeyi teslim alan anne Meryem Gökkoyun büyük mutluluk yaşadı.

EVE KOMPLE TADİLAT YAPILACAK

Ailenin yaşadığı evin kötü koşullarda olduğunu gören Başkan Şimşek, eve tadilat yapılması tadilatını verdi. Aileyi tadilat bitene kadar başka bir yerde konaklama önerisi sunan Başkan Şimşek, ailenin tadilatı bahar aylarında yapılması isteği üzerine, tadilatın bahar ayında yapılacağını söyledi.

AMELİYAT MASRAFLARINI BAŞKAN ŞİMŞEK ÜSTLENECEK

Anne Meryem Gökkoyun, gözlerinin rahatsız olduğunu da öğrenen Başkan Şimşek, Meryem Gökkoyun’ya katarakt ameliyatını şahsının üstlenebileceğini söyledi. Anne Meryem Gökkoyun ise oğluna bakacak kimsenin olmadığı gerekçesiyle bu isteği kabul etmedi. Başkan Şimşek anne Meryem Gökkoyun’a engelli oğlunun bakımını yaptıracaklarını ve bu konuda endişe etmemesini söylemesine rağmen, anne Meryem Gökkoyun başka bir zaman ameliyat olacağını söyledi.

Başkan Şimşek evde incelemelerde bulunurken eskiyen sobanın değiştirilmesi ve aileye gıda yardımı yapılması talimatını verirken, yeni soba, eşya yardımı ve gıda yardımı aileye aynı gün içerisinde Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı.

