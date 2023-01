Engelli çocuklar için çalışıyordu, şimdi lösemili kızı için mücadele ediyor

- Reklam -

Doğa Başak ÖZTÜRK- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA’daki engelli çocukların sağlığına kavuşması için çalışan fizyoterapist Rukiye Duran (27), 2,5 yaşındaki kızı Zeynep Ela’ya lösemi teşhisi konulduktan sonra işini bırakıp onun hayatı için mücadele etmeye başladı.

Ankara’da engelli çocukların tedavi gördüğü özel bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak çalışan Rukiye Duran’ın kızı Zeynep Ela’ya 4 ay önce lösemi teşhisi konuldu. Çalışma hayatı boyunca onlarca engelli çocuğun hayatına dokunan Rukiye Duran, kızının hastalığından sonra işini bıraktı. Kızının sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi için mücadele eden Duran, bundan sonra sürekli yanında olacağını söyledi. Rukiye Duran, bu sürecin kendileri için çok zor olduğunu belirterek, “Zeynep Ela’nın yaklaşık 2 ay süren sebepsiz ateşleri oluyordu, genellikle farenjitten şüpheleniyorduk. Ailemizde bir hastalık geçmişi yok. Geniş çevremizde de Zeynep Ela ilk lösemi tanısı alan kişi. O yüzden de çok şaşırdık, çevremizde de hiç duymamıştık. Hiç düşünmediğimiz bir şeydi. Yaklaşık 2 ay süren bir hastalık dönemimiz oldu ama böyle bir tanı almayı hiç beklemiyorduk. Basit bir durumla karşılaşacağımızı düşünüyorduk. Bizi neyin bekleyeceğini bilmiyorduk ama şu an her şey daha kolay. Bilinmezlikler gitti. Teşhis konulduktan sonra da LÖSEV’le tanıştık. Ş anda LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde tedavi süreci devam ediyor” dedi.

‘HAYATIMIZDA OLUMSUZLUĞA YER YOK’

Rehabilitasyon merkezlerinde pediatri grubundaki çocuklarla ve nörolojik hastalarla çalıştığını ifade eden Rukiye Duran, “Mesleğim gereği hep engelli çocuklarla çalıştım. Annelerin babaların yaşadıkları sıkıntıları hep gözlemlediğim için hasta bir çocuğa sahip olmanın ne demek olduğunu aslında biliyordum. Uzun bir süre boyunca kendimi onların yerine koydum. O yüzden benim için daha kolay oldu. Çünkü bu süreçleri yaşayan insanlarla beraberdim. Onları gördükçe kızıma şükrediyordum ve şimdi ben de aynı sınavı veriyorum” diye konuştu.

Zeynep’in tek çocukları olduğunu ve onun sağlıklı olmasıyla motive olduklarını vurgulayan Duran, “Zeynep Ela’ya anne babasının yanında olması yetiyor. LÖSANTE’de gördüğü sıcak ortamla, hemşireler ve doktorların ona ağabeylik, ablalık yapmasıyla gayet keyifli. Aslında hastalığın hiç farkında değil, oyun zannediyor her şeyi. Benim için de kızım için de hayatımızda olumsuzluğa yer yok. Daha sağlıklı ve mutlu bir hayat için hep olumluyum” ifadelerini kullandı.

‘YALNIZ OLMADIKLARINI ANLIYORLAR’

LÖSEV Basın ve Halkla İlişkiler Ankara Sorumlusu Deniz Akşimşek ise “LÖSANTE’deki tedavi bütünsel bir bakış açısına sahip. Annelerimizin bakması gereken başka çocukları olabiliyor, evden kopuyorlar. Bilmediği bir hastane ortamında, bilmediği bir sürece giriyor bir de kanser gibi bir hastalık söz konusu. Biz aslında anneyi manevi anlamdan destekleme gayreti içindeyiz. Annelerimizin refakat ederken giyeceği kıyafetlere, çocukların pijamalarına, özel olarak hazırlanmış tedavilerindeki diyetlerine, uygun yemeklerine kadar her şeyi sağlıyoruz. LÖSANTE’de hepsini ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda anneler bir araya gelerek paylaşımlar gerçekleştiriyorlar. Bilgi alışverişi, motivasyonlarını arttırıyor. Aslında yalnız olmadıklarını anlıyorlar. Tedavi süreci bitmiş annelerimiz, tedavi sürecindeki annelerle bir araya geliyorlar. Biz her ne kadar ‘bu hastalık geçecek, yeneceksin’ desek bile bu süreci yaşamış bir annenin, bu süreci yaşayan bir anneye ‘geçecek’ demesi çok daha farklı oluyor” dedi. (DHA)

