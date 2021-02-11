Engelli Burak’ın hayali yavru kedi ‘Dipsi’ ile gerçekleşti

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde Serebral Palsi (beyin felci) hastalığıyla yüzde 80 fiziksel engelli olarak dünyaya gelen Burak Yurdseven’in (26) iş hayali, tesadüfen araçlarına aldıkları ‘Dipsi’ adını verdikleri yavru kedi ile gerçeğe döndü. Aylarca baktığı Dipsi’den etkilenen Yurdseven, ailesinin desteğiyle hayvanlara yem satan iş yeri açarak, iş hayatına atıldı.

Çorlu ilçesinde yaşayan fiziksel engelli Burak Yurdseven’in, yıllardır kendisinin yapabileceği bir iş hayali, yavru kedi sayesinde gerçek oldu. Yurdseven, yaklaşık 1,5 yıl önce ailesiyle gittiği bir lokantadan çıkıp, araçlarına bindikleri sırada açık olan kapıdan bir yavru kedi de otomobile girdi. Kediyi sahiplenip evine götüren Yurdseven, ‘Dipsi’ adını verdiği kediyle zaman geçirmeye başladı. Dipsi’ye olan sevgisi her geçen gün artan Yurdseven, ailesine hayvanlara yönelik bir iş yeri açmak istediğini söyledi.

‘ÇOK MUTLUYUM’

Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şube Başkanı olan anne Canan ile emekli belediye personeli baba Savaş Yurdseven, oğullarının isteğini kırmayarak, bir hafta önce hayvanlara gıda satılabilen bir dükkan açtı. İşinin başına geçen Burak Yurdseven, ailesinin verdiği desteğin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, “Biz bir gün ailemizle yemeğe gittik. Burada arabaya bindiğimiz sırada kapıyı açınca bir yavru kedi arabaya bindi. Sonra o kediyi biz evimize götürdük ve benim içimde bir hayvan sevgisi oldu. Ona baktığımız da aklıma böyle bir proje geldi onu gerçekleştirdik. Benim de zaten bir engelli olarak, iş yapmak, ticarete atılmak en büyük hayalimdi. Çok mutluyum hem de inanılmaz mutluyum. Duygularımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Yasaklar bittiğinde pet kafe ve otel olarak hizmet vereceğiz. Evcil hayvanlarımızla bugün kafelere gittiğimizde sizi içeriye almıyorlar biz de patili dostlarımız için bunu ortadan kaldırmaya karar verdik” diye konuştu.

Engellilerin de hayata tutunması için yapması gereken şeyler olduğunu ifade eden Yurdseven, “Sonuç itibariyle insanın birey olarak para kazanması gerekiyor. Biz de böyle bir yöntem geliştirdik, en büyük hayallerimden birisiydi, ticaretle uğraşmak” dedi.

‘HAYALİ GERÇEKLEŞTİ’

Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şube Başkanı olan anne Canan Yurdseven de oğlunun uzun süredir çalışma hayatında olmak istediğini belirterek, “1,5 yıl önce hayatımıza giren bir küçük kedi sayesinde bu işe atılmaya karar verdik. Burak’ın da söylediği gibi ailece çıktığımız bir yemekte arabamıza gelen bir kediyle hayatımız tamamen değişti. Bize önce hayvan sevgisini öğretti, sonrasında da sevimli patili dostlarımız için neler yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Zaten Burak’ın da bir hayali vardı iş yeri açmak ve ticarete atılmak. Biz ikisini birleştirdik, hem sevimli dostlarımız için faydalı bir iş olsun hem de oğlumuzun iş hayatında başarılı olması için böyle bir başlangıç yaptık” diye konuştu.

Oğlunun hayvanlarla ilgili bir iş yeri olmasından mutluluk duyduğunu anlatan anne Yurdseven, “Öncelikle evdeki kapalı alanından çıktı. Çünkü en yakın dostları duvarlar, koltuklar ve televizyon ile internetken şu anda Burak’ın bir iş yeri var. Bunun verdiği bir öz güven var Burak’ta. Sonra çalışma arzusu hep vardı. Dışarı çıkma arzusu pekişti. Bir şeylere sahip olmak insanı motive ediyor. Tabi ki zor oluyor. Şimdi herkes yaşam mücadelesinde zorlanır. Engelliler bunda sağlıklı bireylerden daha da etkileniyorlar. Yolların şartları, hava durumu, kendi motivasyonlarındaki eksiklikler hep birer engel aslında onlara. Engelliler için hiçbir zaman engel yoktur. Engeller zihinde başlıyor beden de değil. Bizler onlar için fırsatları hazırladığımız da onlar çok güzel ilerleme kaydediyorlar. Bunun için çaba göstermek lazım” şeklinde konuştu.

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