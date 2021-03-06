Engelleri, görmeyen gözleri değil kaldırımlardaki araç ve eşyalar

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- GÖRME engellilere günlük hayatta kaldırıma park edilen araçlar, işaret levhaları, iş yerlerinin önüne konulan eşyalar, masalar ve dubalar engel oluyor. Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, “Biz görme engelliler, evimizde rahatlıkla hareket edebilir durumdayız. Her şeyi kendimize göre ayarladığımız için sıkıntı yaşamıyoruz. Dışarı çıktığımız da kaldırıma adımımızı atar atmaz sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Takılıp düşüyor, çarpıyoruz. Kaldırımlar, insan yürüsün, diye yapılmıştır” dedi.

Görme engelliler, günlük yaşamlarını ellerindeki beyaz bastonlarla kendileri sürdürmeye çalışıyor. Görme engeli derecesine göre bireyler, evlerinden çıkıp, işlerine veya park ve bahçelere giderek, gezebiliyor. Kaldırımlara park edilen araçlar, yön levhaları, iş yerlerinin önlerine konulan eşyalar, masalar ve dubalar ise buna engel oluyor.

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, görme engellilere gözlerinin değil kaldırımda bırakılan eşya ve araçların engel olduğunu belirterek, kaldırımların yürümek için yapıldığına dikkat çekti. Herkesi duyarlı olmaya davet eden Özağan, ”Biz görme engelliler, evimiz içinde rahatlıkla hareket edebilir durumdayız. Her şeyi kendimize göre ayarladığımız için sıkıntı yaşamıyoruz. Dışarı çıktığımız da ise kaldırıma adımımızı atar atmaz sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Çöp bidonları, arabalar, dubalar ve işaret levhaları yüzünden biz görme engelliler takılıp düşüyor veya çarpıyoruz. Oysa ki kaldırımlar, insanoğlu yürüsün, diye yapılmıştır. Yaya kaldırımını insanlar hiçbir şekilde işgal etmemelidir. Bunun üzerine bir de araç sahipleri, otomobillerini kaldırım üzerlerine park ediyor. Kaldırıma park edilen araçlar yüzünden bizler büyük sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.

‘KALDIRIMDA BİSİKLET KULLANMASINLAR’

Kullandıkları beyaz bastonların, yaşamlarının parçası olduğunu dile getiren Özağan, “Görme engelliler, beyaz bastonlarıyla yürür. Bastonun ucuyla zemindeki farklılıkları hissedebilir ve bu hislerle hareket ederiz. Bazen kaldırımların üzerinde bisikletli veya motorlu araçlar seyrediyor, biz bisikletlerin sesini duyamadığımız için çarpışmalar oluyor. Onlardan ricam, kaldırımlar üzerinde motor veya bisiklet sürmesinler” diye konuştu.

Görme engelli Elmas Gül Pınar (14) ise ”Kaldırımlara otomobiller park ediliyor; ancak biz görme engelli olduğumuz için onları fark edemiyoruz, çarpıyoruz. Bazen dubalara ayağımız takılıyor ve düşüyoruz. Bunlar bizim günlük hayatımızda çok yaşanıyor” dedi.

FOTOĞRAFLI