ERZURUM’da 9 yıl önce 4’üncü kattaki evinin penceresinden düştükten sonra belden aşğısı felç olan Züleyha Bingöl, ortaokul ve liseyi açık öğretimden tamamladıktan sonra üniversiteli oldu.

Yaşama dört elle tutunan 2 çocuk annesi Bingöl, şimdi de milli takım formasıyla 2022 Paralimpik Oyunlar’da Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Merkez Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde yaşayan Züleyha Bingöl, 2009 yılı ocak ayında 4’üncü kattaki evinin camlarını silerken düştü. Yardıma gelenlerin aceleyle taşırken ikinci kez düşürdükleri Bingöl, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede peş peşe gelen ameliyatların ardından Ankara’ya fizik tedavi merkezine giden Bingöl’ün belden aşağısı felçli kaldı. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan 2 çocuk annesi hayata küsmedi önceliği eğitimine verdi.

“Engelli olduktan sonra büyük bir özgüven kazandım” diyen Bingöl, açık öğretim okuyarak ortaokul ve liseyi bitirdi. Erzurum’un ev sahipliğini yaptığı 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları’ndan (UNIVERSIADE) sonra kış sporlarında takım oluşturmak isteyen yetkililer Bingöl’e sosyal medyadan ulaşarak curling sporunu yapmasını teklif etti. Adını ilk defa duyduğu curling sporuyla tanışan Züleyha Bingöl, kısa sürede milli formayı sırtına giydi. Bingöl, bu kez hayali olan üniversiteyi gerçekleştirmek için harekete geçti. 2018 yılında girdiği üniversite sınavını kazanan Bingöl, Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi Bölümü’ne adını yazdırdı. Birinci sınıf öğrencisi olan 35 yaşındaki Züleyha Bingöl’ün yeni hedefi Spor Bilimleri Fakültesi’ni bitirmek.

‘ENGELLİ OLDUKTAN SONRA ÖZGÜVEN KAZANDIM’

Dadaşkent’teki evinin temizliğini yaparken 4’ncü kattan düştüğünü söyleyen Bingöl, “Nasıl oldu, nasıl düştüm hatırlamıyorum. Tek hatırladığım etrafımda toplanan insanların bana yardım etmek için çabalarıydı. Uzun geçen bir tedavi sürecinden sonra belimden aşağısını kaybetmiştim. Hayata küsmek yerine engelli olduktan sonra ben ben olduğumu farkettim. Günlük yaşamın içinde ev hanımı, biraz da bastırılmış bir karakterdim, kendi kararlarını alamayan içine kapanık biriydim. Engelli olduktan sonra tam ters bir tepkiyle büyük bir özgüven kazandım” dedi.

SOSYAL MEDYADAN ULAŞTILAR

Erzurum’da düzenlenen UNIVERSIADE’den sonra kış sporlarıyla tanışan Erzurum’da yetkililerin kendisine ulaştığını anlatan Bingöl, “Yöneticiler neden kış sporlarında tekerlekli sandalye olmasın diyerek sosyal medyadan bana ulaştılar. Bayan sporcuya ihtiyaç olduğunu belirterek curling sporunu yapıp yapmayacağımı sordular. Curling sporuyla ilgili hiç bir fikrim yoktu, benim için öncelik bu spor dalını tanımaktı. Salona geldikten sonra yurtdışından gelen bir hocayla bu sporun yapılabilir olduğunu gördük. Curling için bedensel engelin engel teşkil etmediğini gördük” diye konuştu.

Curling sporunda Türkiye’nin ilk engelli sporcusu olarak milli formaya da kavuşan Bingöl, hiçbir engellinin eve hapsolmasını istemediğini söyledi. Engellilerin sporla tanışması gerektiğini ifade eden Bingöl, şunları kaydetti: “Engellilerin evlerinden çıkmalarını spor branşlarıyla tanışmalarını istiyorum. Spor, engellilerin sosyal hayatın içinde tutulması yönünde büyük bir adım. Engellilerin bedenlerine uygun yapabilecekleri bir spor branşı var. Eve kendilerini hapsetmesinler, spor onları hayata tutunmaları adına büyük bir çabanın içine sokacaktır.”

HEDEF 2022 PARALİMPİK OYUNLARI

Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı’nın sporcusu Züleyha Bingöl, ilk hedeflerinin bu sporu yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Milli takım olarak 2022’de yapılacak Paralimpik Oyunlar’da Türkiye’yi temsil ederek madalya kazanmak istediklerini açıklayan Bingöl, bunun için çalıştıklarını kaydetti.



