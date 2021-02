Engelleri Aşan Filmler sinemaseverleri bekliyor

Televizyon platformu TV+, fırsat eşitliği kapsamında 2019 yılında sinemasever engelli bireyler için hayata geçirdiği ‘Engelleri Aşan Filmler’ kategorisine yepyeni yapımlar eklemeye devam edeceğini açıkladı. 11 Şubat itibariyle 10 hafta boyunca her perşembe günü güncellenecek kategoride ödüllü yapımlar yer alacak.

Türkiye’nin dijital televizyon platformu TV+, sinemayı seven herkes için eşit şartlar yaratmaya devam ettiğini duyurdu. Kataloğundaki yüzlerce yapımla en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alan TV+, engelli kullanıcıları için 2019 yılında açtığı ‘Engelleri Aşan Filmler’ kategorisini bu yıl da yenilemeyi sürdürüyor. Görme ve işitme engelli izleyicilerin de platformdan eşit şekilde faydalanması için çalışan TV+, filmlere ayrıntılı altyazı, işaret dili ve sesli betimleme seçenekleri ekleyerek kullanıcılarına sunuyor. Engelli bireyler için uygun hale getirilen 20’nin üzerinde film, TV+ ekranlarında ‘Engelleri Aşan Filmler’ kategorisinin yanı sıra 555. kanalda ve Plus salonlarda ve yer alıyor.

“ENGELLİ BİREYLERİN HAYATINDA YER EDİNİYORUZ”

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, geliştirdikleri projelerle engelli bireylerin hayatlarında yer edinmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Tansuğ, “Turkcell olarak attığımız her adımda ve geliştirdiğimiz her uygulamamızın kapsayıcı ve erişilebilir olmasına çalışıyoruz. Bu sene yedinci yılına giren TV+ uygulamamızı kurduğumuz günden beri geliştiriyor, tüm kullanıcılarımız için maksimum fayda ve fırsat eşitliği için çalışıyoruz. 2019 yılında görme ve işitme engelli bireyler için geliştirdiğimiz ‘Engelleri Aşan Filmler’ kategorisi ile bu konuda önemli ölçüde yol kat ettik. Seçili filmlere ayrıntılı altyazı, işaret dili ve sesli betimleme seçenekleri ekleyerek, onların da bu keyfi sonuna kadar yaşamalarını sağladık. Engel tanımayanlar çatısı altında TV+ platformumuza eklediğimiz ‘Engelleri Aşan Filmler’in, içinden geçtiğimiz zorlu pandemi döneminde sinema salonları ile arasında ciddi mesafe giren işitme ve görme engelli kullanıcılarımızın önemli bir ihtiyacını karşılayacağına inanıyorum. Tüm bireylerin hayata eşit ve tam katılımı için projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

HER HAFTA BİR YENİ FİLM

‘Engelleri Aşan Filmler’ kategorisine 11 Şubat’tan itibaren 10 hafta boyunca her perşembe yeni bir film eklenecek. Her hafta engelli seyircilerle buluşacak filmler arasında ödüllü yapımlar da yer alacak. Kategoriye 11 Şubat’ta eklenecek ilk film punk akımının etkisinde kalmış genç bir adamın gittiği partide bir kızla yakınlaşma çabalarını konu alan ‘How To Talk To Girls At Parties’ olacak.

Platforma sırasıyla 7 ödül ve 26 ödül adaylığı bulunan Meksikalı drama soygun filmi ‘Museo’, aralarındaki sevginin bitişini konu alan bir çiftin hikayesini anlatan ve Cannes Film Festivali Jüri Ödülü’nü kazanan ‘Loveless’, geçirdiği iş kazası sonrası ölümden dönen ve yüzü tanınmaz hale gelen genç bir adamın yaşadıklarını konu alan ‘Mug’, Whitney Houston’ın hayatını anlatan film ‘Whitney Houston’ eklenecek.

Engelli bireyler için platforma eklenecek diğer filmler arasında ise Agatha Christie’nin eserlerinden uyarlanan iki ödül ve bir adaylığa sahip ‘Crooked House’, Altın Küre adaylığının yanı sıra 31 ödül ve 36 adaylığı daha bulunan ‘Girl’, skandallarıyla ünlenen eski İtalyan başbakanı Silvio Berlusconi’nin yaşamına odaklanan ve BAFTA ile Cannes Film Festivali tarafından ödüle layık görülen ‘Loro’, Yarı zamanlı kuryelik ve yazarlık yapan bir gencin öyküsünü anlatan 57 ödül ve 141 adaylığı bulunan ‘Burning’, ressam Vincent van Gogh’un hayatının son dönemlerini anlatan ve Oscar’ın yanı sıra 3 Ödül ve 15 adaylığı bulunan ‘At Eternity’s Gate’ yer alacak.