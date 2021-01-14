Engelini ahşap yakma sanatı ile aştı, siparişlere yetişemiyor

Ersan ERDOĞAN- Serkan ÖZDEMİR / MANİSA (DHA)- MANİSA’da, 5 yaşında geçirdiği trafik kazasında omuriliğinde meydana gelen zedelenme nedeniyle tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Mustafa Çakmak (26), pandemi sürecinde öğrendiği ahşap yakma sanatı ile ürettiği süs eşyalarını satarak, geçimini sağlıyor.

Manisa’nın Soma ilçesinde 5 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası, hayatını tekerlekli sandalyede sürdüren Mustafa Çakmak, engelini ahşap yakma sanatı ile aştı. Koronavirüs döneminde internet üzerinden izlediği videolar ile ahşap yakma sanatını öğrenen Çakmak, kurduğu atölyede ürettiği süs eşyaları 70 ile 150 lira arasında değişen fiyatlarla satmaya başladı. Siparişlere yetişemeyen Çakmak, kazancıyla ev ekonomisine katkı sağlarken, engelinin üretmeye engel olmamasının mutluluğunu da yaşıyor.

‘KİMSE PES ETMESİN’

Ürettiği ahşap süs eşyalarının ilgi gördüğünü belirten Çakmak, şehir dışından da talep almaya başladığını söyledi. Çakmak, “21 yıldır engelliyim. Engelimi aşarak, hayat mücadelemi sürdürmeye çalışıyorum. Herhangi bir kurs almadım. İnternet üzerinden izlediğim örnek videolardan ahşap yakma sanatını öğrendim. Aletlerimi aldıktan sonra da kendi atölyemi kurdum. Eksiklerim var; ama güzel şeyler yapıyorum. Artık daha fazla sipariş alabilmek için çalışıyorum. Sosyal medya üzerinden hesap açtım. Ürettiklerimi orada sergiliyor ve beğenenlere satıyorum. Ek gelir kazanmaya başladım. Amacım; atölyemi genişleterek işimi büyütmek” diye konuştu.

Kendisi gibi engelli bireylere çağrıda bulunan Çakmak, “Asla pes etmesinler. Herkesin yapabileceği bir şey mutlaka vardır. Benim ilk engelli olduğumda tekerlekli sandalyem yoktu, anne ve babamın sırtında hastanelerde gezdim. Sandalye bulamaz durumda iken; çok şükür bu durumlara geldik. Zorlukları aştık, aşacağız. Kimse pes etmesin. Güzel günler olacak inşallah” diye konuştu.

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