Engel tanımayan bireyler hünerlerini sergiledi

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Yenimahalle Belediyesi, engel tanımayan bireylerin üretime ve sosyal hayata katılması amacıyla “Dünya Engelliler Günü Kermesi” düzenledi.

Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi veNefes Engelliler Sosyal Tesisi üyeleri, engellilere hizmet veren eğitim kurumları, derneklerin ürettikleri el emeği ürünlerin sergilendiği kermesin açılışını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar yaptı.

El emeği ürünler göz doldurdu

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Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışa Başkan Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri katıldı.

Engel tanımayan bireylerin ürettiği birbirinden renkli ve özel el emeği göz nuru ürünler,26– 27 Kasım tarihlerinde ANKAMALL AVM’de başkent sakinleri için sergilendi.

Her vatandaşa eşit hizmet sunuyoruz

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören el emeği ürünlerinin sergilendiği stantları tek tek dolaşarak katılımcılara hayırlı işler dileyen Başkan Yaşar, “Hayatta kimin ne zaman engelli olacağını yüce Allah’tan başka kimse bilemez. Sorumsuzca yaşayan, araç kullanan ve davranan insanların olduğu bir dünyada kimin ne zaman engelli olacağını tahmin bile edemeyiz. Bu nedenle engelli yurttaşlarımıza acıyarak değil, onlara sevgiyle ve kardeşlikle bakmak zorundayız. Yenimahalle Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren bu anlayış içerisinde çalışıyor, kimseyi ayırt etmeden hizmet sunuyoruz. Yenimahalle’de her yurttaşın yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe yaratmaya çalıştık ve büyük ölçüde başarılı olduk. Bu yıl TUİK ve Sanayi Bakanlığı’nın yaptığı ölçümlerde Türkiye’de 5’inci ilçe olarak ilan edildi. Bu başarının altında ilçemizde kültür, sanat, eğitim, alt yapı, üst yapı gibi birçok alanda yaptığımız yatırımlar yatıyor. Yenimahalle’de yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu bütün Türkiye’ye gösterdik ve ilçemizi daha güzel yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin sorunlarını hep birlikte çalışarak, her vatandaşa saygı duyarak aşabiliriz” dedi.