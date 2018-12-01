Kasım ayı enflasyon oranları açıklanıyor. Oran beklentileri aylık yüzde ikinin altında. Bakalım amansızca sürdürülen indirim kampanyaları sonuç verdi mi?



Kamuoyunun merak ettiği en önemli konu ise stokçuluk hikayelerine konu olan kuru soğan fiyatları. Büyük bir ihtimalle bu ürün, açık ara diğer ürünlere fark atacak. Bu arada, vergi indirimleri uygulanan mallara da bakmak lazım. Bu mallarda da indirim muafiyetlerine rağmen bir artış var mI?

Ayrıca benzin ve mazotta yapılan fiyat geri çekmeleri ne kadar etkili oldu? Tabii, döviz kurlarının üretim maliyetlerine katkısı da ortaya çıkacak.

Alıcısı, satıcısı indirime alıştı, uyum sağladı ama hükümetin bu yöndeki politikaları yine çelişkili. Bazı vergi, harç ve cezaların artırılmasında kullanılacak olan yeniden değerleme oranını yüzde 23.73 olarak belirledi, yani düşme eğilimine giren enflasyonun üzerinde. Böylece gelecek yıl pasaport, ehliyet harçları, trafik cezaları ve motorlu taşıt vergisi yüzde 23.73 oranında artırılacak.

Peki enflasyon düşerse ne olacak? Kamu maliyesi başka, piyasalar başka telden çalarsa nasıl ortak başarı hikayeleri yzılacak?

MB’NİN YAKINSAMASI

Enflasyonda her ne kadar olumlu gelişmeler pompalansa da Merkez Bankası (MB) ihtiyatı elden bırakmıyor ve endişelerini sürdürüyor, belirsizliğe dikkat çekiyor. Bu arada Başkan Murat Çetinkaya’nın kullandığı “yakınsaması” diye bir kelime var.

İlk başta, yakınmak, şikayet etmek gibi anlaşılsa da dikkatli okuyunca zorlama bir kullanım ile cümle içinde “yakınlaşmak” anlamı çıkıyor. Neden böyle bir kelime kullanırlar (galiba İngilizce düşüp Türkçe yazmışlar, near to close tabirinin karşılığı olabilir) anlamak zor.

Açıkça “alınan koordineli önlemlerin de katkısıyla enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsaması (yaklaşması daha doğru) beklenmektedir. Para politikası araçları fiyat istikrarı doğrultusunda etkin bir şekilde kullanılmaya devam edecektir” de, biz de net anlayalım.

Ancak, MB’nin Finansal İstikrar Raporu’ndaki şu cümleler ekonominin güncelliğini özetliyor: “Yurt dışı gelişmelerin yanı sıra, yurt içi finansal piyasalarda yaşanan oynaklıkların da etkisiyle, bankaların kredi verme iştahı zayıflamış, yavaşlayan iktisadi faaliyetin bir sonucu olarak kredi talebi de daralmıştır.

Kredi koşullarındaki sıkılığın devam etmesi yurt içi iktisadi faaliyet açısından aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır”.

Enflasyon kaygılarına daralan iktisadi faaliyetlerinde eklenmesi, burası önemli.

DIŞ TİCARET KAPANMALARI

Biz de MB gibi zorlama ile dış ticaretteki açığın azalmasını “kapanma” kelimesiyle yazalım.

Geçen, Kasım ayında, Cumhuriyet tarihinin bir ilki yani ihracatın ithalatı karşılaması kıl payı ile kaçmış. İhracat, 15 milyar 719 milyon, 16 milyar 176 milyon dolar olmuş. Aradaki fark 457 milyon dolar, yani bir büyük tonajlı bir geminin taşıdığı ürünler kadar.

Bir daha bakılsın, tekrar sayılsın belki gözden kaçan gemiler, konteynırlar, filan vardır. Yoksa o zaman ihracatı yere göğe sığdırmak için Aralık ayını bekleyeceğiz.