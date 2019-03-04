En sonunda yıllık enflasyon yüzde 20’nin altına indi ve yüzde 19.67 olarak gerçekleşti ancak ayrıntılar pek parlak gelecek vaat etmiyor.

Öncelikle gıda. Gıda ürünlerinde artış devam ediyor. Tanzim satış noktalarının ve etiket, stok avcılığının gıda enflasyonu önlemede çok faydası olmamış, zaten olması da beklenemezdi.

Yönetim; gıdadaki enflasyonun, tarımdaki üretim yetersizliğinden kaynaklandığını ve mali destekler dışında üretim sorunlarını çözecek politikalar ortaya koyulamadığı artık kabul etmeli.

Diğer sektörlerin de tarımdan geri kalır yanı yok. Talepteki düşüşe şimdi üretim daralması da eklendi. Dahası enflasyonun en büyük artış nedeni olarak gösterilen döviz kurları için söylenen “kontrol altına aldık” sözlerini de dikkate alırsak enflasyonda daha hızlı ve çarpıcı gerileme gerçekleşmeliydi. Sonuç aylık yüzde 0.16 ise üzeride düşünülmeli.

Son altı aylık dönemde üretici ile tüketici fiyatları arasındaki makasın daralması olumlu değerlendirilebilir ama neden üretici fiyatlarındaki gerileme tüketici fiyatlarına daha fazla yansımıyor?

Gelecek aylarda örneğin kurlardaki olası bir oynamada ne olacak? Yerel seçimler ve sonrası yürürlüğe koyulacağı söylenen yapısal reformlar ne gibi etkiler yaratacak?

Sonuçlar şunu özetliyor: başta gıda olmak üzere enflasyon Merkez Bankası’nın deyişiyle katılığını sürdürüyor. Öyle bir iki puanlık azalmalara bakıp gelecekte, elle tutulur, gözle görülür anlamlı ve göreceli gerileme beklemek aşırı iyimserlik olur.

Yılın ikinci yarısında endekse bağlı olarak rakamlar biraz daha gerileyebilir ama gelecek iki yılda yüzde 15-20 arasındaki enflasyon oranına karşı bağışıklık geliştirelim. Cüce Şubat ayında enflasyona kısa bir mola verdik, o kadar.

FAİZLER NE OLACAK MI?

Şimdi gözler yine Merkez Bankası’na (MB) çevrilmiş durumda. Çarşamba günü yapacağı faiz toplantısı var. Yukarıdaki verilere göre MB’nin mevcut faiz oranlarında beklenmiyor.

Bazıları kalkıp, “efendim enflasyonla faizler arasında nerdeyse beş puanlık fark oluştu, indirilsin” şeklinde baskı kuracaklardır ama bize göre sonuç alınmayacaktır.

Çünkü, “enflasyon yüzde 20’nin altına indi daha ne bekliyorsunuz?” diyenler enflasyondaki “Şubat ayı” molasına aldanıyorlar.

Bunlara şunu hatırlatmak lazım. Bu enflasyon dene şey çok hızlı çıkar ama inişi çok ağır olur. Altı aydaki gerileme sadece yaklaşık 6 puan. Ama geçen Ağustos’la Eylül arası artış iki ay arası neredeyse 8 puan olmuştu. Demek ki iki ay arasındaki artışı bunca müdahaleye rağmen altı ayda bile geri alamamışsınız.

Bizce ekonomi yönetimi şu enflasyon, kredi yapılandırmaları, tanzim satış işlerinden öte, genel durgunluk, nakit sıkıntısı, talepteki azalma, işsizlik, üretim gibi konulara daha fazla ağırlık vermeli. Konut ve otomobil sektörlerindeki alarmla işin cabası. Kısacası eski başarı hikayelerin benzerlerinin nasıl yazılacağına daha üst pencereden bakmalı.

Müdahalelerle değil serbest piyasa ilkeleri içinde dengelenecek bir ekonomi çok ama çok uzaklarda.