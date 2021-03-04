Enflasyon zirve yaptı

Tüketici fiyatları Şubat’ta aylık yüzde 0.91 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 15.61’e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları yılın ilk iki ayında yüzde 2.60 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12.81 yükseldi.

Endekste kapsanan 415 maddeden, 117 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 35 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 263 maddenin ortalama fiyatı yükseldi.

Tüketici fiyatlarındaki en yüksek artışlar yüzde 23.74 ile ev eşyası, yüzde 22.47 ile ulaştırma ve yüzde 20.61 ile çeşitli mal ve hizmetlerde oldu.

Yıllık en düşük artışlar da, yüzde 2.87 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 6.13 ile eğitim, yüzde 6.31 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7.15 ile haberleşmede oldu.

Aylık bazda da en yüksek fiyat artışlarının olduğu gruplar yüzde 3.00 ile sağlık, yüzde 2.57 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1.32 ile lokanta ve oteller oldu.

Aylık en çok fiyat düşüşü yüzde 2.32 ile çeşitli mal ve hizmetlerde gerçekleşti. Fiyatları düşen diğer ana gruplar yüzde 0.98 ile eğlence ve kültür ve yüzde 0.93 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 16.92, aylık yüzde 0.79 arttı. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.79, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2.44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12.75 artış gerçekleşti.