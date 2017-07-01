Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran’da yüzde 17,53 olan yıllık tüketici enflasyonu, Temmuz’da beklentileri aşarak yüzde 18,95’e yükseldi. Yıllık enflasyonda son 26 ayın, aylık enflasyonda ise 18 yıllık veri tarihinin zirvesi görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,15 artış gerçekleşti.

Yıllık enflasyonda son 26 ayın, aylık enflasyonda ise 18 yıllık veri tarihinin zirvesi görüldü.

Böylece, yüzde 19 seviyesindeki Merkez Bankası (TCMB) politika faizi ile tüketici enflasyonu arasındaki makas 0,05 puana kadar geriledi.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ GIDADA

Yıllık en düşük artış yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,41 ile haberleşme, yüzde 8,54 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 10,61 ile eğitim oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 24,92 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 24,62 ile ulaştırma ve yüzde 22,70 ile ev eşyası oldu.