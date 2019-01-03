Tüketici fiyatları Aralık’ta bir önceki aya göre yüzde 0.40 düştü, yıllık enflasyon yüzde 20.30.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat dizini (TÜFE) aralık ayı verilerine göre, TÜFE bundan önceki aya göre yüzde 0.40 düşerken, bundan önceki senenin aralık ayına göre yüzde 20.30, bundan önceki senenin aynı ayına göre yüzde 20.30 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16.33 arttı.

YURTİÇİ ÜFE ARALIK’TA YÜZDE 2.22 DÜŞTÜ, SENELİK ÜRETİCİ ENFLASYONU YÜZDE 33.64

Yurt içi üretici fiyat dizini (Yİ-ÜFE), aralık ayında bundan önceki aya göre yüzde 2.22 düşerken, bundan önceki senenin aralık ayına göre ve bundan önceki senenin aynı ayına göre yüzde 33.64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27.01 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre endüstrinin dört sektörü aralık ayında bundan önceki aya göre düşerken;

-madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2.46,

imalat endüstri sektöründe yüzde 1.56,

-elektrik, gaz üretim ve tevzi sektöründe yüzde 8.47 ve

su sektöründe yüzde 0.13 geriledi.

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 22.56 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 13.14 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 8.47 ile elektrik, gaz üretim ve tevzisi olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 1,99, içecekler yüzde 1.74, başka ulaşım aletleri yüzde 1.59 ile bundan önceki aya göre dizinlerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Ana endüstri grupları sınıflamasına göre 2018 seneyi aralık ayında aylık en fazla düşüş yüzde 8.91 ile enerji sektöründe gerçekleşti.