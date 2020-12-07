Enflasyon kontrolden çıkıyor

Bütün dünyada enflasyon düşerken Türkiye’de enflasyon artıyor, hatta sadece artmıyor hızla kontrolden çıkıyor görüntüsü de veriyor.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon kasım ayında aylık yüzde 2,30 artarak yüzde 1,1 olan beklentilerin çok çok üzerinde bir sıçrama gösterdi. Gelen bu veri ile birlikte yıllık enflasyon da yüzde 14,03’e yükseldi. En son bu seviyelerdeki yüksek enflasyon verisi Aralık 2019’da yüzde 15,01 ile görülmüştü.

Hazirandan bu yana yüksek seyreden ve rekor üstüne rekor kırarak kasımda 8,5 lira seviyesine çıkan dolar kurunun etkisi kasım ayı enflasyonunda ortaya çıkan bu sıçramada çok etkili olmuş görünüyor. Kontrolden çıkan kurlar, enflasyonun da kontrolden çıkma riskini doğurmuş bulunuyor.

Aslında pandemi etkisi ile birlikte ortaya çıkan talep daralması koşullarında fiyatlar genel seviyesinin bu şekilde artması son derecede şaşırtıcıdır.

Açıkça görünen husus bu artışın talep kaynaklı değil, maliyet kaynaklı bir artış olduğudur. Kurlar bu seviyede giderse aralık ayı enflasyonunun da beklenen seviyelerden yüksek geleceği ve 2020 yılını muhtemelen yüzde 15 seviyesini aşan bir yıllık enflasyon oranı ile kapatacağımız öngörülebilir.

Üstelik bu yüzde 15’lik tahmin bile kurlarda yeni bir şok daha yaşanması halinde son derecede masum bir seviye olarak kalabilir.

Bir taraftan fiyatlar genel seviyesi bu şekilde artıyorken diğer taraftan büyüme düşüyorsa bu duruma ekonomi literatüründe slumpflasyon denir. Slumpflasyon ya da enflasyon içinde küçülme bir ülkede yüksek enflasyon olgusuyla birlikte ekonomik küçülme de yaşanması halini anlatan çok vahim bir kriz durumudur.

Bu kriz durumu ile baş etmek son derecede zordur, büyümeyi arttıracak tedbirler enflasyonu azdırır, enflasyonu düşürecek tedbirler küçülmeyi ya da daralmayı arttırır. Bu durum tam bir “İki ucu keskin kılıç” yahut da “kırk katır mı kırk satır mı” ikilemidir, bu sorunu çözmek zorunda olan iktidarın yerinde olmak istemem doğrusu.

Pandemi koşulları da dikkate alınırsa büyümenin düşmesi ve küçülme ekonomide faaliyet gösteren üretici güçlerin iflası ve kaybı ile sonuçlanacak bir süreci tetikler. Bu süreç doğal olarak zaten çok yüksek olan işsizliği dayanılamaz noktalara tırmandırır, sosyal barış bozulur ve asayiş sorunları ortaya çıkar. Üstelik bu sefer arz kökenli sorunlar yüzünden fiyatlar genel seviyesi artmaya da devam eder.

Bu tip durumlarda iki cephede birden savaşmaktansa hızlı ve kolay başarı elde edebileceğin cepheye öncelik vermek ve bu cephede savaşı kazandıktan sonra diğer cepheye yönelmek çok daha akıllıca olacaktır.

Ben olsam enflasyonun artmasını göze alır ve büyümeye önem veririm, daha çok insanı iş güç sahibi yapıp hiç değilse aç biilaç kalmayacakları bir gelir elde etmelerine çalışırım. Bu strateji ile ülkenin üretim gücü de korunmuş olur. Finansal yapılarda doğal olarak bir takım sıkıntılar ortaya çıkacaktır lakin devlet desteği ile bu finansal kurumlar da kurtulabilir. Biraz şans yaver gider ve birazda beceri gösterilirse enflasyon bir hiperenflasyona dönüşmeden kontrol altına alınabilir.

Büyüme için ise ne yazık ki ciddi miktarda dış kaynak gerekiyor, dünya ile barışmadan bu dış kaynağı bulmak mümkün olmaz. Bu yüzden Yeni Osmanlıcı heveslerden vazgeçip ABD ve AB ile müzakere sürecini yeniden başlatmak gerekir. Elbette bu yolun sonu tıpış tıpış IMF koridorlarına çıkacaktır. IMF ile kavga etmeyi marifet sayan bir zihniyet ile IMF görüşmeleri yürütülebilir mi ve yahut IMF uzmanlarına da “ faiz sebep enflasyon sonuçtur” nakaratı okunursa sonuç ne olur elbette bilemem. Lakin kavga gürültü çıkmaz ve her şey yolunda giderse IMF’den düşük faizli ve uzun vadeli yeterli miktarda borç alınarak hem büyüme desteklenebilir ve hem de tefeci faizi ile Londra bankerlerinden döndürülmeye çalışılan finansman sorunu da halledilebilir. Bu finansman desteğine artı olarak kamu harcamalarından ve israflardan tasarruf edilerek bir iflas ile yerle yeksan olabilecek itibar bir ihtimal kurtulabilir.

Gene de bu operasyon ancak güvenilir, basiretli ve becerikli bir ekonomi yönetimi eliyle yapılabilir. Güven sorunu olan bu iktidarın böyle bir ekonomi yönetimini kurma olasılığı ise yok denilebilecek kadar azdır.

Büyümeye değilde enflasyonu kontrol etmeye öncelik verilirse şu anda yarı zombi halinde üretime devam etmeye çalışan bir çok firma tam zombileşir, iflas eder, kepenk kapatır. Ortaya üretim gücünde korkunç bir çöküş tablosu çıkar, bu sefer fiyatlar genel seviyesi arz yönlü sıkıntılar sebebi ile daha da hızlı artar. İflasların zincirleme etkisi finans sektörünü dahi etkiler. Üretimin çökmesi hem turizmde ve hem de ihracat sektöründe aksamalara yol açarak döviz gelirini riske atar. Zaten var olan dış borç krizi çözülemez ve işin sonu bir moratoryuma gidebilir.

Sonuç olarak durum çok ciddi ve ne yazık ki bu kadar ciddi bir krize, bu kadar kötü bir yönetim ile yakalandık, izleyelim; bakalım bakalım neler olacak…