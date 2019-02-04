Büyük azimle başlanan enflasyonu düşürme çabalarında Ocak ayı pas geçildi. Günün moda deyişiyle enflasyon yıllık bazda dengelendi. Bundan sonra da bu dengede böyle gidecek gibi gözüküyor. Enflasyonda geleceğin tablosu karanlık ve moral bozucu.



İşi daha da karamsar hale getiren diğer etken; bu kadar maliyeti azaltıcı, üretimi artırıcı önlemler, kararlar, sıkı para politikalarına rağmen enflasyon aşağı inme yönünde bir işaret vermemesi.

Enflasyon geçen yılın son dönemlerde eksi değerlerde gelmesine rağmen Ocak ayında aylık olarak yüzde bir olması, yani “daha ne istiyorsunuz, beklentilerin aksine büyük artış olmadı, bakın kontrol halinde, gıdayı çıkarın gerileme bile var” sözleri kimilerini umutlandırabilir ama yıllık bazda yerinde sayan enflasyon oranı yaşıyoruz.

Tüketici fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 1.06 artmasına rağmen yıllık bazda yüzde 20.35 ile aynı kaldı. Üretici ile tüketici fiyatları arasında daha 15 puanlık fark var. Bu makas gelecek aylarda daha da büyüyerek nihai fiyatlara yansıyacak.

BİBERLE BAŞEDEMİYORUZ

Enflasyonun en düşündürücü yanı ise gıda fiyatları. Tüm gıda fiyatlarında son bir yıllık artış yüzde 31, aylık olarak da son 16 yılın en yüksek artışı. Özellikle sebze ve meyvede önlenemeyen, nasıl önleneceği de bilinmeyen artışlarla baş edilemiyor.

Yıllarıdır enflasyon rakamlarını izleriz, belki de ilk defa aylık bazda fiyatları en fazla artan20 ürün sıralamasının ilk 14’ünün sebze ve meyvelere ait olduğunu gördük hem de yüzde 80’lere varan oranlarda. Hele sivri biberi tutmak imkansız gibi.

Bugün marketlerde narinciye ürünleri dışında iki doların altında satılan meyve, bir doların altında da sebze kalmadı.

Ege ve Akdeniz bölgelerindeki doğal afetlerle sebze meyve üretimdeki zararları bugün için olmazsa da gelecek aylarda daha derinden göreceğiz.

HAYALLERE YER YOK

Şu da var; döviz kurları oynamadı, kredi, mevduat faizleri geriledi, enerjide indirimler yapıldı ancak buna rağmen kronikleşerek gelecek aylarda artış sinyali veren enflasyon için başka politikalar gerekecek mi?

Gıdada “önümüz bahar, yaz, iyi kötü tarla ürünlerinin çıkmasıyla fiyatlar düşecektir” denilse de bu defa ulaşım, işçilik ücretleri gibi diğer yükselecek girdilerle ve turizm sektörünün aşırı talebiyle enflasyon geriye gidecek diye beklentiye girmek tamamen düşsel bir olgu.

Enflasyonun tüketimden değil, aşırı maliyet girdilerine bağlı üretim yetersizliğinin kaynaklandığını görmemezlikten gelip klasik mali ve para politikalarına sarılıp bir yere varabilecek miyiz yoksa böyle “aylık düştü, yerinde sayıyor, dengelendi” laflarıyla birbirimizi avutacak mıyız?

Piyasalara bol dolar, avro sürerek döviz fiyatlarını, para basarak faizleri düşürebilirsiniz ama ister Merkez Bankası yeni faiz artışına gitsin, isterse yeni beleş ve ucuz kredi kampanyaları başlatılsın domates bollaşır mı?

En iyisi soframıza koyulan başta sebze ve meyveyi azaltmak, geçmişteki bol ve ucuz tüketim günlerini yad etmek.