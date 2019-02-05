Ocak ayı enflasyonu ile bazı ilkler yaşandı. Fiyatı en fazla artan 20 ürün sıralamasında ilk 14 sırayı sebze ve meyveler aldı, gıdada 16 yılın en yüksek enflasyonuna ulaşıldı. Anlaşıldı ki enflasyonda düşme eğilimi durdu, yüzde 20’lerde kronikleşerek dengelendi.

Enflasyon rakamlarıyla ilgili bir başka ilk de ekonomi yönetiminden hiçbir açıklama gelmemesi. Bu yazının yazıldığı Salı günü öğle saatlerine kadar enflasyonla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan ve diğer ekonomi ile ilgili bakanlardan hiçbir ses çıkmadı, yorum gelmedi.

Ama bakın; Bakan Albayrak, göreve geldiği geçen Ağustos ayından buyana özellikle aylık enflasyonun duyurulduğu günlerde neler söylemiş? Bazıları:

“3 Ağustos 2018: (İş başı yapıldığında) Enflasyonda 2019’da tek haneyi göreceğiz, net söylüyorum. Hatta yılsonu itibarıyla düşüş trendi göreceğiz çünkü somut adımlar atmaya başladık.

13 Eylül 2018: (Ağustos ayı için) Ekimden itibaren enflasyonda da dengelenme ve aşağı yönlü trend gözlemlenecek.

3 Ekim 2018. (Eylül ayı oranları için) Beklediğimiz oranların daha üzerinde bir rakamla karşı karşıya kaldık.

5 Kasım 2018: (Ekim ayı için) Makro datalar gayet doğru bir istikamette olduğumuzu gösteriyor. Kur ve maliyetlerde düşüşü görmeye başladık. Eylül en zoruydu.

3 Aralık 2018: (Kasım ayı için) Enflasyonda güçlü bir düşüş başladı, düşme eğilimi sürecek

18 Aralık 2018: (Bütçe konuşması) Yüksek enflasyona karşı atılan adımlar ve Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı etkisini göstermeye başlamıştır.

3 Ocak 2019: (Tüm yıl için) “Yılsonu itibarıyla, hedeflerimizin tamamını tutturmuş bulunuyoruz.

17 Ocak 2019: Enflasyon yılı (2018’i) 2019 yılı hedefinin altında tamamlayacak.

23 Ocak 2019: Ekim ayından buyana hem manşette hem çekirdek enflasyonda, hem tüketici hem de üretici fiyatlarında bir düşüş görüyoruz. Enflasyonu yüzde 15’e indireceğiz”.

Geçmiş sözler böyle. İddialı, moral veren, tutarlık sergilen bir bakış açısı ama ya Ocak ayı rakamları için neden yorum yok?

Olsa ne olacak ki? Vatandaşın özellikle gıda ürünlerindeki yüzde 30’ları geçen fiyat artışları karşındaki karamsarlığını ve moralsizliğini giderecek “sabır, doğru yoldayız, mali disiplinden taviz yok, bazı marketçiler, yılsonu hedefleri, kurların baskısı, baharda olmadı yazın düşecek, tek haneye inecek” gibi sözler etiketleri değiştirir mi?

Geçmişteki yüksek enflasyon dönemlerin de neler söylenmemişti ki? Azıcık gerilemelerde en çok dinlediğimiz “terör gibi enflasyonun da başını ezdik, belini kırdık” olmuştu. Hatta iktidara geldikleri gün enflasyonu bir gecede sıfıra indireceklerini söyleyenler bile çıkmıştı.

Herşey yaşandı ve bitti ama bir gerçek var: enflasyonun, bağırmayla çağırmayla, ona buna kızmayla düşmüyor. Tıpkı bugün gibi.