Enez Belediye Başkanı Günenç, trafik kazasında yaralandı (2)

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TABURCU OLDU

Edirne’nin İpsala ilçesinde, otomobille traktörün çarpıştığı kazada yaralanan Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ve makam şoförü Baran Çelik, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Sol bacağında kırık bulunan ve evinde dinlenen Günenç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün geçirmiş olduğumuz trafik kazası sebebiyle öncelikle arayan, soran ve hastanede yanımızda olan tüm dostlara teşekkür ederiz. Benim ve şoförüm Baran Çelik’in genel olarak sağlık durumlarımız iyi. Diğer araç şoförüne de acil şifalar dilerim” dedi. (DHA)

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