Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kendisinden bisiklet talep eden İsmail Enderuni Ortaokulu öğrencisi Enes Albay’ın(15) isteğini geri çevirmedi.

Özel Kalem Müdürlüğüne verdiği talimatla Enes’e bisiklet hediye eden Başkan Altınok, “Çocuklar ve gençler milletlerin ve devletlerin geleceğidir. En önemli hazinemiz, en önemli değerlerimizdirler. Onların hayallerini gerçekleştirmek bizim için eşsiz bir mutluluktur. Enes de yeni bisikletine güle güle binsin, rotası daima iyilik ve güzellik olsun” dedi.

Başkan Altınok, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla her yaştan vatandaşın gönlüne dokunan projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak, İsmail Enderuni Ortaokulu öğrencisi Enes Albay’ın bisiklet hayali gerçekleştirildi. Annesi Nazlı Albay(38) ile birlikte Başkan Altınok’u ziyaret eden Enes, bisiklet isteğini Başkan Altınok’a bildirdi. Başkan Altınok da, Keçiören Şehit Kubilay Mahallesinde ikamet eden Enes ve annesi Nazlı Albay ile bir süre sohbet ettikten sonra Özel Kalem Müdürlüğüne talimat vererek Enes’e bisiklet hediye etti.

“ÇOCUKLARIMIZIN GÖNLÜ MİLYARLARCA GÖNÜLDÜR”

Çocukların ve gençlerin hayallerini gerçekleştirebilmek için ellerinden gelen tüm imkânları seferber ettiklerini söyleyen Başkan Altınok, “Çocuklarımızın gönlü milyonlarca, milyarlarca gönül demektir. Onların özgüvenli bir şekilde yetişmeleri için gönüllerine ve hayallerine dokunacak her türlü hizmeti vermeye gayret gösteriyoruz. Belediyemiz birçok sosyal ve kültürel etkinlik düzenliyor. En çok keyif duyduğum programlar ise çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik düzenlenen programlardır” diye konuştu.

NAZLI ALBAY: BAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN

Enes’in annesi Nazlı Albay da Başkan Altınok’a teşekkürlerini ileterek, “Enes’in birçok arkadaşının bisikleti vardı ve bizden de sürekli bisiklet istiyordu. Biz de ekonomik durumumuz nedeniyle bisikleti Başkanımız Turgut Altınok’tan rica ettik. Kendisi de beni ve Enes’i kırmadı hemen bir bisiklet hediye etti. Allah başkanımızdan razı olsun, kendisini başımızdan eksik etmesin” dedi.