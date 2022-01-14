“ENES’İN ADINI YURT VEYA GENÇLİK TESİSİNDE YAŞATACAĞIZ”

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, tarikat yurdundan gördüğü baskılar nedeniyle intihara sürüklenen Enes Kara’nın isminin bir yurda veya gençlik tesisine verileceğini belirterek, “Enes Kara’yı size unutturmayacağız. Onun dramını, Türkiye’deki herkese, dosta düşmana göstermek adına adını yaşatacağız” dedi.

CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Elazığ’da, tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın yaşamına son vermesinin ardından denetlenmeyen yasa dışı tarikat yurtlarına TBMM Genel Kurulu’nda tepki gösterdi. Bingöl, 20 yaşındaki Kara’nın unutulmaması için isminin bir yurda veya gençlik tesisine verileceğini açıkladı.



“BİLEREK YURT YAPMIYORLAR”

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Bingöl, devletin öğrenci yurtlarının yetersizliğine dikkat çekerek Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun soru önergesine cevabını aktardı. Türkiye’de 81 il, 249 ilçe ve KKTC’de kamunun 779 yurdu olduğunu, özel barınma hizmeti veren yurt sayısının bin 856 olduğunu belirten Bingöl, “Yani özel yurtlar, devlet yurtlarının 2 katından fazla. Tabii bu çok manidar. Devlet, gençlerini koruyup kollamak, onların rahat bir şekilde eğitimlerini almayı organize etmekle yükümlüdür ama bunu Hükûmet yapmıyor, bilerek yapmıyor. Niçin bilerek yapmıyor” dedi.



TARİKAT KURBANI GENÇLER



Antalya’da geçtiğimiz ay kaçak tarikat yurdunda başı kesilerek öldürülen Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul’u anımsatan Bingöl, “Bir ay önce pırıl pırıl genç bir kardeşimiz, Antalya’da bir tarikat yurdunda kafası gövdesinden ayrılarak katledildi. Ne oldu? Üzüntüler beyan edildi, unutulmaya terk edildi. Daha dün, hepimizi yürekten yaralayan, içimizi sızlatan, günlerce acısını unutamayacağımız yeni bir vahim olayla karşı karşıya kaldık. 20 yaşında ve Türkiye’nin en başarılı genç beyinlerinden birisi hayatına kıydı ve bıraktığı video ve mektupla, Enes ve Enes gibilerin, o tarikat yurtlarında, yasa dışı yurtlarda, Hükûmet tarafından asla denetlenmeyen yurtlarda, neler yaşadığını bire bir bütün çıplaklığıyla kamuoyuyla paylaştı” diye konuştu.



“ENES’İ UNUTTURMAYACAĞIZ”



Bingöl, Enes Kara’yı unutturmayacaklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Doktor olacaktı, benim meslektaşım olacaktı ve bu ülkede yurttaşlarımıza hizmet etmek adına yola çıkmıştı; bırakmadınız. ‘Ben telefonumla dahi konuşamıyorum, kendime sadece ve sadece üç saat ayırabiliyorum’ diyor. İşte, tarikat ve cemaatlerin gerçek yüzü bunlar. Hiç merak etmeyin, Enes Kara’yı Mehmet kardeşimiz gibi size unutturmayacağız, mutlaka ama mutlaka Enes’in adını bir tesise, bir yurda vererek sonsuza dek yaşatacağız ve onun dramını, Türkiye’deki herkese, dosta düşmana göstermek adına adını yaşatacağız.”