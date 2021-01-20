Enes, uzaktan eğitimden arta kalan zamanda ailesine yardım ediyor

Hilmi YOL/ESKİL (Aksaray), (DHA)- AKSARAY’ın Eskil ilçesinde, 9’uncu sınıf öğrencisi Enes Keskin, koronavirüs nedeniyle yapılan uzaktan eğitimde ders dışında kalan zamanlarını ailesine yardımcı olmak için ağıllarında geçiriyor. Küçükbaş hayvanların bakımını yapıp, yemlerini veren Keskin, yaşıtları gibi ders dışı zamanında oyun oynamak yerine ailesine yardımcı olmayı tercih ettiğini söyledi.

Eskil ilçesinde oturan çiftçi Yusuf ve Nazire Keskin çiftinin 4 çocuğunun üçüncüsü olan Eskil Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Enes Keskin, diğer öğrenciler gibi o da koronavirüs tedbirleri uzaktan eğitim alıyor. Uzaktan eğitim ders saati bittikten sonra da o gün derste gördükleri konuların tekrarı ve ödevlerini tamamlayan Enes, boş vaktinde de ailesine yardımcı oluyor. Ağıldaki küçükbaş hayvanlarla ilgilenen Enes, onların bakımı yapıp, su ve yemlerini veriyor. Yaşıtları gibi dersten kalan zamanını oyuna ayırmak yerine ailesine yardım etmeyi tercih ettiğini belirten Enes Keskin, ”Yaşıtlarım belki dersten sonra internetten oyunlar oynuyor; ancak ben bu zamanı aileme yardımcı olarak geçirmeye çalışıyorum. Hem aileme yardım ediyorum, hem de hayvan yetiştiriciliğini hem de ticaret yapmayı şimdiden öğrenmeye çalışıyorum. Aileme destek oluyorum. Koyunları çok seviyorum. Onlarla zaman geçirmek hoşuma gidiyor” diye konuştu.

Kardeşinin yaşıtlarına göre daha girişimci olduğunu ifade eden ağabey Ali Keskin, ”Enes bu işe çok meraklı. Yaşıtlarına göre çok girişimci. Koyunlarla zaman geçirmeyi ve ticaret yapmayı çok seviyor. Eğitimden arta kalan zamanını oyun oynamak yerine bu işle geçiriyor. Bizde onun hevesini kırmamak için maddi ve manevi her türlü desteği veriyoruz. Kendisinden büyük kişilerle hayvan ticareti yapıyor. Görenler şaşırıyor” dedi.

FOTOĞRAFLI