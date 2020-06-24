Ankara dünyadaki en eski kentlerdendir ve Ankara Kalesi de dünyanın en eski ve en iyi korunmuş kalelerinden birisidir. Ankara kalesinin tarihi geçmişi Hitit İmparatorluğuna kadar uzanmaktadır, kale tarih boyunca Roma, Bizans, Selçuklu, ve Osmanlılar tarafından da kullanılmıştır.