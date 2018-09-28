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Milli oyuncu Enes Ünal, kiralık olarak forma giydiği Real Valladolid’de Celta Vigo’nun ardından Levante filelerini de havalandırdı.

Yaklaşık 1.5 yıl sonra üst üste 2 maçta gol sevinci yaşayan 21 yaşındaki oyuncu, eski günlerine dönüşünün de sinyallerini verdi. Bonservisi İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal’de bulunan ve aynı lig ekiplerinden Real Valladolid’e kiralanan Milli oyuncu Enes Ünal gollerine döndü. Geçtiğimiz hafta yeni takımıyla birlikte Celta Vigo ağlarını havalandıran ve bu sezon ilk golünü kaydeden genç oyuncu, bu hafta da Levante ağlarını sarsmayı başardı. Yeni takımıyla ilk maçına Barcelona karşısında çıkan ve 70 dakika sahada kalan Enes Ünal, Valladolid’de 5 lig maçına çıktı ve son Levante mücadelesinde ilk kez tam süre aldı.

TWENTE GÜNLERİNİ HATIRLATTI

Enes Ünal, bu performansıyla 2016/17 sezonundaki Twente günlerini de anımsattı. O dönem Hollanda’da da top koşturan milli oyuncu, son olarak geçen yılın Nisan ayında üst üste 2 maçta da gol sevinci yaşamıştı. Burada başarılı bir dönem geçiren Enes Ünal, sezonu 33 maçta 19 gol ve 4 asist ile tamamlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Öte yandan sosyal medya hesabından da gol sevincini paylaşan Enes Ünal, eski günlerine döneceğinin de sinyalini vermiş oldu.