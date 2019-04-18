11.8 C
Ankara
18 Nisan 2019
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri "Endüstriyelleşen Dünyada Spor" konulu panel düzenlendi
Futbol dünyası ve yorumcular Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin
Futbol dünyası ve yorumcular Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin "Endüstriyelleşen Dünyada Spor" panelinde buluştu.
Spor Gündemi ve Haberleri

“Endüstriyelleşen Dünyada Spor” konulu panel düzenlendi

Editör Editör

-

10
0

Futbol dünyası ve yorumcular Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin “Endüstriyelleşen Dünyada Spor” panelinde buluştu. Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev’in katıldığı panelde ilk sözü alan Mehmet Özdilek, “Bizim mesleğimiz çok enteresan.

Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen, zor koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz” diye konuştu.

Daha sonra Ergün Penbe, “Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt liglerde çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın altına koyması gerekiyor” dedi.

Önder Özen ise “Bugün Süper Lig’de üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette ki bu durum altyapı için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar. Bu da altyapıda antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia’yı satın almasının iyi olup olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia’nın değeri düşse de La Liga’nın bir marka olduğunu, ligin değerinin düşmeyeceğini düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia’yı 500 milyon Dolar’a satın alarak yedi ay sonra 750 milyon Dolar’a sattı ve büyük bir kar elde etmiş oldu” şeklinde bilgiler verdi.

Daha sonra söz alan Irmak Kazuk, “Kendini geliştirmenin sınırı yoktur. Bunun ne yaşla ne de başka bir şeyle alakası var. Eğer bir hayal kurup onun peşinden gitmeyi kafanıza koyuyorsanız başaramamanız için hiçbir sebep yok. Mesela benim burada olmamın en önemli sebebi sporu çok sevmem ve hayalimin sporla ilgilenmek olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Panelistler arasında son sözü alan Evren Göz ise “Galatasaray Kulübü’nde görev yaptığım esnada, kulüplerde istikrar sağlamanın ne kadar zor olduğunu gözlemleme fırsatı buldum. İstikrar önce ekonomik olarak daha sonra idari ve sportif olarak başarıyı getiriyor. Kulüplerin biraz UEFA kriterlerini ve ülkenin geçtiği ekonomik durumu düşünerek daha uygun transferler yapması gerekiyor” diye konuştu.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikFikret Orman: Süleyman Seba gibi anılmak isterim
Sonraki İçerikBarcelona’dan Abdülkadir Ömür paylaşımı
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Bu Haberler Kaçmaz!

İtalya’da geçtiğimiz yılın Aralık ayında meydana gelen orman yangınına sebep olmakla suçlanan 22 yaşındaki iki öğrenciye 13,5 milyon Euro para cezası verildi.

Mangalcı gençlere rekor ceza

Editör -
İtalya’da geçtiğimiz yılın Aralık ayında meydana gelen orman yangınına sebep olmakla suçlanan 22 yaşındaki iki öğrenciye 13,5 milyon Euro para cezası verildi.
Saatçıoğlu, “Bebeğiniz 1.5 yaşına geldiği halde iletişim kuramıyor, sizinle göz göze gelmiyor ve ismi ile seslendiğinizde bakmıyorsa otizm şüphesi doğabilir.

TV’den gözünü ayırmayan bebekte gelişim geriliği şüphesi

İzmir'de devlet hastanesinde obezite merkezi açıldı

İzmir’de devlet hastanesinde obezite merkezi açıldı

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde tıpta kemik iliğinin yeni hücre üretememesi olarak bilinen 'fankoni aplastik anemi' hastalığı ile mücadele eden ve kemik iliği nakli için uygun donör bekleyen Meryem Ravza Bayrak (6) için yakınları harekete geçti, sosyal medyadan çağrı yaptı.

İlik nakli bekleyen Meryem Ravza için seferber oldular

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

Öz Taşıma İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Öz Taşıma İş Sendikasından Mansur Yavaş’a Tam Destek

Özel Haber Mehmet Akgün -
Öz Taşıma İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.
Açılış konuşmasında söz alan TBD Başkanı Aktepe yerli ve milli destekli dönüşümün şart olduğunu ifade etti.

Yerli ve Milli Destekli Dijital Dönüşüm Şart

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Açılış konuşmasında söz alan TBD Başkanı Aktepe yerli ve milli destekli dönüşümün şart olduğunu ifade etti.
PTT Spor Kadın Voleybol takımı

Filenin Güvercinleri ilk yılında şampiyon

Özel Haber Emre Yılmaz -
2018 – 2019 Voleybol Sezonu 1. Lig Bayanlar finalinde Sarıyer Belediyesi ile oynadığı final maçını kazanan PTT Spor Kadın Voleybol takımı, adını Sultanlar Ligine yazdırdı.

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71