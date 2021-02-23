Endoskopiden korktu; 2 yıl sonra mide kanseri olduğunu öğrendi

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’DA yaşayan 2 çocuk annesi 60 yaşındaki Fatime Sağlam, bundan 2 yıl önce yaşadığı mide sorunu nedeniyle hastaneye gitti. Doktorlar ilaç tedavisi ve endoskopi yapılmasını önerdi. İlaçları kullanan ancak korkuları nedeniyle endoskopi yaptırmayan Sağlam, 2 yıl sonra şikayetleri artınca bu kez soluğu hastanede aldı. Yapılan endoskopide Sağlam’ın midesinde tümöre rastlandı. Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp, “Eğer 50 yaş üzerindeyseniz hiçbir şikayetiniz olmasa bile kontrol amaçlı endoskopi yaptırmanızı öneriyorum” dedi.

Fatime Sağlam (60) bundan tam 2 yıl önce aldığı bir ilaç sonrası mide ağrısı yaşamaya başladı. Şikayetleri gittikçe şiddetlenen Sağlam, soluğu hastanede aldı. Yapılan tetkikler sonrası Sağlam’a önce ilaç tedavisi uygulandı ardından ise endoskopi önerildi. Ancak Sağlam bu işlemden korktuğu için yaptırmadı. 2 yıl boyunca ilaçlarını kullanan Sağlam, bu süre sonunda tekrar mide ağrıları ve yanmaları yaşadı. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran Sağlam bu kez endoskopi yaptırmaya karar verdi. Yapılan tetkikler sonrası Fatime Sağlam’ın midesinde tümöre rastlandı. Mide kanseri ameliyatı kapalı yöntemle yapıldı ve tümör alındı.

“ENDOSKOPİ SONRASI RAHATSIZLIK ORTAYA ÇIKTI”

2 sene önce bir ağrı kesici kullanması sonucu mide şikayetinin baş gösterdiğini ifade eden Fatime Sağlam, “Gittiğim doktor bana mide koruyucu ile şurup şeklinde bir ilaç verdi. Bana endoskopi yaptırmamı söyledi ancak ben bu işlemden korktum. Korktuğum için bu işlemi yaptırmaktan vazgeçtim. İlaçların faydasını görünce 2 sene boyunca herhangi bir şikayetim olmayınca hastalığı unuttum. Şikayetlerim ilk etapta bir şişkinlik, mide bulantısı, hazımsızlık ve sanki boğazıma bir şey takılıyor gibi bir his oluyordu. Onun üzerine doktora gittik. Doktor ilk etapta ultrasonla muayene etti, daha sonra endoskopiye karar verildi. Endoskopi sonrası rahatsızlık ortaya çıktı. Bu tür problemleri yaşayan kişilere endoskopiden korkmamalarını öneriyorum. Bu rahatsızlık sonrası bana 2 kere endoskopi yapıldı, hiçbir şekilde sorun yaşamadım. Herkese düzenli endoskopi yaptırmasını öneriyorum” diye konuştu.

Fatime Sağlam’ın ameliyatını gerçekleştiren Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp, “Fatime Hanım bize geldiğinde mide şikayetleri vardı. Bu tip hastaların mide şikayetleri, gaz, bulantı, hazımsızlık, geğirti gibi çok genel şikayetler olabiliyor. Mide tümörlerinin net bir şikayeti yok. Midenizle ilgili, ağrı, şişkinlik, gaz, bazen de kanama olabilir. Bunların hepsi midedeki tümör ya da ülserlerin bir işaretidir. Gastrit, reflü ya da safra kesesi hastalıklarıyla karışabilir. Bunları birbirlerinden ayırt edebilmemiz için elimizdeki en etkin teşhis yöntemi endoskopi. Endoskopi, ışıklı bir aletle midenin içerisine girilerek mide duvarlarının içerisini inceleme yöntemidir” dedi.

50 YAŞ SONRASINA DİKKAT

50 yaş üzerinde herkesin düzenli olarak endoskopi yaptırması gerektiğini belirten Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp, “Çünkü 50 yaş sonrası mide tümörü riski var. 50 yaş altında şikayetleri olan kişiler de endoskopi yaptırmalı. Herhangi bir şikayetiniz yoksa 50 yaş altındaysanız hemen endoskopi yaptırmanızı önermiyoruz. Ama bir mide şikayetiniz varsa endoskopi yaptırmanız gerekir. Eğer 50 yaş üzerindeyseniz hiçbir şikayetiniz olmasa bile endoskopi yaptırmanızı öneriyorum. Hele ailenizde bu tür mide tümörleri varsa o zaman mutlaka yaptırmalısınız. Mide tümörlerinin tedavisinde gerçekleştirdiğimiz kapalı ameliyatla midenin büyük kısmı alınıyor. Midenin büyük bir kısmı çıkarıldıktan sonra hastamızın yeniden yemek yiyebilmesi için midenin yerine bağırsaklardan yeni bir mide yapıyoruz. Bu hastanın rahatlıkla yemek yemesine imkan veriyor” dedi.

Mide kanserinin kapalı ameliyatlarında şah damarının dalları arasındaki lenf bezlerinin çıkartılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp “Bu lenf bezleri laparoskopi ile tecrübeli ellerde başarıyla çıkartılabiliyor” diye konuştu.

“KORONAVİRÜS KORKUSUYLA TETKİKLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN”

Türkiye’de özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu’da bölgelerinde erkeklerde mide kanseri vakalarına rastladıklarını ifade eden Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp, “50 yaş üzerinde sık görüldüğünden bu yaştan sonra endoskopi öneriyoruz. Eğer 50 yaş altındaki insanları biz aralıklı olarak endoskopi yaparsak mide tümöründen çok endişe etmemize gerek yok. Bizim hastalığı erken safhada teşhis edip hastaları eski yaşamlarına döndürme şansımız var. Ancak bu dönemde koronavirüs nedeniyle tümörlerin teşhisinde gecikme yaşanıyor. Bu durum ileri evrelerde tümörle karşılaşmanıza neden olacak. Oysa kolonoskopi ve endoskopinin zamanında yapılması gerekiyor” uyarısında bulundu.