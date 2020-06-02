Bir yandan 12 Haziran’da başlayacağı açıklanan lig için takımların hazırlıkları sürüyor. Bir yandan da, Koronavirüs taraması yapılan kulüplerden yeni vakalar açıklanıyor. Yani normalleşme süreci adına birbiri peşine hamleler yapılıyor. Ancak kanımca atılan tüm bu adımlar, ağırlıklı olarak alınan ciddi önlemler ve kısıtlamaların yanı sıra, virüsün iklimsel koşullarla da duraklama dönemine girişiyle önemli bir gerileme sağladı. Ancak…

Pek tabi ki, hayatımızın geri kalan sürecini, kısıtlamalar zinciri içinde geçirecek değiliz. Kademeli olarak normalleşme içine girmemiz doğal ve de kaçınılmaz. Ancak bu noktada bazı noktaları da gözden kaçırmamak gerekir diye düşünüyorum.

Bakın size basit bir örnek, kaldı ki bu örneği ben değil, konunun uzmanları söylüyor. Rakamlar da bu görüşleri tamamen destekliyor. Bilindiği üzere, önlemler çerçevesinde kapatılan AVM’ler 11 Mayıs’ta (kanımca son derece erken) açıldı. O tarihlerdeki vaka sayıları ile iyileşen hastalar arasındaki makas, oransal anlamda, açılışla birlikte olumsuz anlamda daraldı.

Tam da bu noktada sormak gerek, AVM’lerin açılışıyla artış gösteren pandemik yayılım, acaba liglerin başlamasıyla tırmanışa geçer mi?

Doğrusunu söylemek gerekirse, ben bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu’nun ‘Devam’ kararının, ilk günden beri en azından erken olduğu düşüncesindeyim.

Konu sıradan bir deneyimleme ile yaşanıp görülesi basitlikte bir şey olsa bekleyip görelim diyeceğim ancak maalesef bedeli ağır ödenebilecek bir durum. Bu nedenle de hayli endişeli olduğumu belirtmek isterim.

Allah göstermesin, olabilecek en küçük bir olumsuzluk dahi, telafisi olanaksız sonuçlar doğurabilir. Böylesine bir sonucu da, değil Türkiye Futbol Federasyonu ve Başkan Nihat Özdemir, inanın hiç kimse taşıyamaz.

Evet futbolu çok özledik, tabiri caizse adeta burnumuzda tütüyor. Ayrıca ihtiyacımız da var. Lakin, dünyada tartışmasız en önemli şey sağlıktır ve ondan daha değerli bir şey yoktur.

Son bir kez daha üzerinden geçmek istiyorum. 12 Haziran’da futbola dönüş kararı son derece sıkıntılı bir karardır. En büyük korkum, bu kararın futbolcu, teknik adam, hakem, basın mensubu ve saha içinde görevi bulunan tüm personel adına sağlık sorunları yaratmasından endişe duyuyorum. Başlangıç tarihinin en azından 26 Haziran olması gerektiğinde halâ ısrarcıyım. “15 gün neyi değiştirek ki?” diyenlere, 15 gün önceki Corona verileriyle bugünü kıyaslamalarını öneririm.

Göreceğiniz sonuç ve karşınıza çıkacak olan rakamlar, endişemin nedenidir…

Kalın sağlıcakla…