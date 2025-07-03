Bağımsız akademisyen ve ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Haziran 2025 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, E-TÜFE Haziran ayında bir önceki aya göre %3,05 oranında artış gösterdi.

Son 12 aylık enflasyon ise %68,68 olarak gerçekleşti.

ENAG’ın hesaplamaları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden farklılık göstermeye devam ediyor. ENAG, kendi yöntemleriyle oluşturduğu endeksin, hanelerin yaşadığı gerçek enflasyon baskısını daha doğru yansıttığını savunuyor.