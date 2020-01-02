İçişleri Bakanlığı’nın, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla yayınladığı genelgede şu maddeler öne çıkıyor:
-Sayıları 500 bini bulan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin eğitim verilecek.
-Emniyet ve jandarmada sadece kadına yönelik şiddet konusunda uzman birimler kurulacak.
-Mağdur kadının bilgilerine erişim engeli getirilecek, şiddet uygulayan kişi bu bilgilere ulaşamayacak.
-Şiddet faillerine elektronik kelepçe uygulaması 81 ilde yaygınlaştırılacak.
-Şiddet uygulayanlar, uzaklaştırma kararı dışında öfke kontrolü ve stresle başa çıkma eğitimlerine yönlendirilecek.
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Elbette bu maddelerin ciddi şekilde uygulanması yararlı olacaktır.
Ama söz konusu şiddetle daha etkili bir mücadele yapmak için şunları yapmak da zorunludur:
Bir:
Halkın elindeki tüm silahlar toplanmalı, yapılacak yasal düzenlemeyle ruhsatsız silah taşıyanlarla, kaçak silah ticareti yapanlara 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezaları getirilmelidir. Bu arada, ruhsatlı silah taşıma izni ancak çok zorunlu hallerde verilmelidir.
İki:
Şiddet uygulayan erkeklerin çoğunun ruh sağlığının yerinde olmadığı anlaşıldığından öncelikle erkeklerden başlamak üzere toplum genel bir ruh sağlığı taramasından geçirilmeli, riskli görülen kişiler tedavi altına alınmalıdır.
Üç:
Cezaevleri sadece ceza çekilen değil aynı zamanda suçluların ıslah edildiği, meslek kazandırıldığı, dışarıdaki hayata sağlıklı biçimde hazırlandığı yerler olmalıdır.