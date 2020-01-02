İçişleri Bakanlığı’nın, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla yayınladığı genelgede şu maddeler öne çıkıyor:

-Sayıları 500 bini bulan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin eğitim verilecek.

-Emniyet ve jandarmada sadece kadına yönelik şiddet konusunda uzman birimler kurulacak.

-Mağdur kadının bilgilerine erişim engeli getirilecek, şiddet uygulayan kişi bu bilgilere ulaşamayacak.

-Şiddet faillerine elektronik kelepçe uygulaması 81 ilde yaygınlaştırılacak.

-Şiddet uygulayanlar, uzaklaştırma kararı dışında öfke kontrolü ve stresle başa çıkma eğitimlerine yönlendirilecek.

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Elbette bu maddelerin ciddi şekilde uygulanması yararlı olacaktır.

Ama söz konusu şiddetle daha etkili bir mücadele yapmak için şunları yapmak da zorunludur:

Bir:

Halkın elindeki tüm silahlar toplanmalı, yapılacak yasal düzenlemeyle ruhsatsız silah taşıyanlarla, kaçak silah ticareti yapanlara 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezaları getirilmelidir. Bu arada, ruhsatlı silah taşıma izni ancak çok zorunlu hallerde verilmelidir.

İki:

Şiddet uygulayan erkeklerin çoğunun ruh sağlığının yerinde olmadığı anlaşıldığından öncelikle erkeklerden başlamak üzere toplum genel bir ruh sağlığı taramasından geçirilmeli, riskli görülen kişiler tedavi altına alınmalıdır.

Üç:

Cezaevleri sadece ceza çekilen değil aynı zamanda suçluların ıslah edildiği, meslek kazandırıldığı, dışarıdaki hayata sağlıklı biçimde hazırlandığı yerler olmalıdır.