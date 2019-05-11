En kötüsü ne zaman geride kalacak?

Ekonomide her hafta can sıkıcı verilerle günümüzü geçiriyoruz. Yine verilerin karamsarlık yaratacağı bir hafta bizi bekliyor. Özellikle 15 Mayıs Çarşamba günü verilerden başımız dönecek.

Önce geçen Şubat ayı işsizlik verileri gelecek. Kötü tahmin işsiz sayısının 4 milyon düzeyinde kalması. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde yürütülen sayısını unuttuğumuz istihdam seferberliği çağrı ne kadar karşılık bulduğu gözler önüne serilecek.

Perakende satış ve diğer sektörlerdeki ciro endeksleri bize ekonomideki üretim kadar tüketim eğilimini gösterecek.



Nisan ayına ait bütçe rakamları özellikle seçimler için yapılan harcamalar kadar sigara, akaryakıt zamlarının getirisi, vergi ödeme performansı gibi kalemlerdeki gelişmeleri öğreneceğiz. Yılın ilk üç ayındaki açığın 30 milyardan dolar fazla olduğunu ve bu hızla giderse yıllık hedefler ve tahminler ötesinde 100 milyar lirayı geçebileceği hesaplanıyor.



Hazine’nin nakit açığının ilk dört ayda 54 milyara ulaştığını hatırlatırsak bütçe açığının da bundan geride kalmayacağını söylemek için kahin olmaya gerek yok. Bu durum merkezi yönetim borç stoklarında daha da netleşecek.



3.2 MİLYAR DOLAR FAİZE

Hazine açığı demişken 15 Mayıs son ayların yine en yüksek iç borç ödemelerine sahne olacak. Hazine bu tarihte 22 milyar liralık iç ve dış borç geri ödemesi gerçekleştirecek.

Bunun 19.2 milyar lirasını oluşturan iç borçların 14.2 milyarı piyasalara geri kalanı kamu kesimine ödenecek. Biraz daha açalım; bu tutarın 13,6 milyar lirası anapara 5.5 milyar lirası faizlerden oluşuyor.

Yapılacak dış borç ödemelerin toplamı da yine 2.2 milyar doları faiz 600 milyon doları anapara olmak üzere 2.8 milyar dolar. Hale bakın borcun ana parası bitmek üzere ama geri kalan faiz toplamı anaparanın neredeyse dört katı kadar. Böylece iç ve dış borçlarla faize gidecek para en az 3.2 milyar dolar.



Bu ödemeler için Hazine 15.9 milyar liralık ihaleye çıkacak. Bu ihalelerde oluşacak faiz oranlarının genel borçlanma dengesine ne kadar yük getireceği ve yabancıların ilgisini yeniden tartışmaya açacak. Geri kalan tutarda çeşitli kaynaklardan sağlanacak.



Diğer yanda konut satışları –ki yerle bir gidiyor- özel sektörün yurt dışından sağladığı kredilerdeki son durum, uluslar arası yatırım pozisyonları, açılan kapanan şirketler, ilginizi çekerse gençlik, doğum iklim gibi istatistikleri de yayınlanacak.



Moraliniz bozulmasın diye bunlara İstanbul seçimindeki polemikleri, S-400, F-35, İran’ın nükleer işleri, Suriye çıkmazı gibi konuları da hatırlatmak istemiyoruz. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve buna Merkez bankası ile piyasaların vereceği tepkiler artık olağan gündem maddesi.

Tüm bunlar 13-19 Mayıs haftasının oldukça zor geçeceğinin habercisi.

Tek soru şu: tüm bu gelişmelerle bakıp gerçekten en kötüsü geride kalmış mı diyeceğiz yoksa her gelen gün dünü aratıyor mu? Cevabını her birlikte öğreneceğiz.