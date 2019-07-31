En kötüsü geride kaldı mı?

Hazine ve Maliye bakanı Sayın Berat Albayrak gene “En kötüsü geride kaldı, önümüzde iyi günler var” dedi ve iki, üç yıllık bir perspektifte pembe bir tablo çizdi.

Şahsen ben damat beyin kaçıncı defa en kötüsü geride kaldı dediğini hatırlamıyorum, bilmem siz hatırlıyor musunuz?

Bugün artık herkes çok ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını kabul ediyor, her ne kadar finansal piyasalarda ve döviz kurlarında bir sakinleşme görülmekte ise de reel sektörde krizin gittikçe derinleştiğini herkes kabul ediyor. Bugün için kriz bitti, durgunluk geçti, dibi gördük, işsizlik ve enflasyon kontrol altında, artık büyüme dönemine girdik diyebilmek için ya ekonomide olup bitenlerden haberdar olmamak gerekir ya da ekonomi bilmemek!

Piyasalarda yaprak kıpırdamıyor, işsizlik yükseliyor ve fiyatlar durmadan artıyor iken en kötüsü geride kaldı demek için nasıl bir sebep var?

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Bütçe açığı almış başını gidiyor, Merkez Bankası’nın yedek akçesini bile bütçe devretmek zorunda kalınmışken, bütçe gelirleri hızla düşer ve bütçe giderleri hızla artıyorken, bir yılda verileceği tahmin edilen bütçe açığının %97’si ilk altı ayda verilmişken ne iyiye gidiyor denilebilir?

Reel sektör adeta felç olmuş durumda emlak sektöründe, otomotiv sektöründe satışlar resmen durmuş vaziyette değil mi?

Vatandaşın alım gücü aşırı miktarda düştü Türkiye İstatistik Kurumu rakamları her ne derse desin mutfakta gerçekleşen enflasyon mutfağı alev alev yakıyor, batan batana, millet konkordato ilanı için sırada ama damat bey kalkmış Türkiye’ye güvenen kazandı diyor!

Bakarsanız Ekonomik güven endeksi Haziran ayındaki 83.4 düzeyinden, Temmuz ayında yüzde 3.3 düşüşle 80.6 düzeyine geriledi. Ekonomik güven endeksi 100’ün altında ve düşme eğiliminde.

(Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösterir)

Artık hiç kimse Türk ekonomisine ve iktidara güven duymuyor, geleceğe yatırım yapmıyor, Türk ekonomisine not veren bütün kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’ye yatırım yapılamaz seviyesinde not veriyor ama damat bey Türkiye’ye güven var propagandası yapıyor.

Kısa vadeli sıcak para dışında Türkiye’ye yatırım yapan yok ve dahası yapmaya niyeti olan da yok.

Kim parasını pulunu, malını mülkünü tek bir adamın iki dudağı arasında emanet eder?

Kim bir gecede çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yönetilen bir ülkeye yatırım yapar?

Kim böyle bir ülkede ekonomik risk alır?

Dahası iktidara çok yakın durarak iş alan, iş yapan, para kazanan ve yandaş olarak nitelenen birçok ekonomik aktör yerel seçimler sonucunda Erdoğan iktidarının sonlarına gelindiğini de düşünmeye başladı. Olası bir iktidar değişikliğinde geçmişte yaptıkları işlerden dolayı bir hesap sorulabilir korkusu ile bırak yeni iş yapmayı eldeki işleri tasfiye edip servetlerini yurt dışına transfer etme arayışında.

Diğer yandan şu andaki küresel ekonomik görünüm de hiç umut verici değil. Ticaret savaşları küresel ekonomiyi yavaşlatıcı bir etki yapıyor.

Gerek Avrupa Birliği ve gerekse Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığımız dış politika gerginlikleri ve stratejik sorunlar Türkiye’yi her an yeni bir ekonomik yaptırım dalgasıyla karşı karşıya bırakabilir gibi görünmektedir.

Şu anda büyümeye iyi kötü katkı veren ihracat ve kamu harcamalarıdır, eğer ticaret savaşları ihracatımızı etkilerse büyüme doğal olarak daha da düşecektir. Tüketim ve yatırım kalemlerinde zaten bir hareket yok bütçe açığını kontrol edebilmek amacıyla kamu harcamaları ve yatırımları da kısılırsa büyüme buradan da bir darbe yiyecek ve durgunluk artacaktır.

Dahası yaşadığımız ekonomik kriz Türkiye’nin yapısal sorunlarından kaynaklanmaktadır.

Üretmeden tüketiyoruz ne özel sektör de ve nede kamuda küresel ölçekte talep görecek, kar elde edecek icat, tasarım ve inovasyon içeren üretimler yapamıyoruz. Dahası bu yapısal sorunları ortadan kaldırabilecek, ihtiyaç duyulan reformları yapabilecek irade ve yetenekte bir siyasi irade de ortada yok üstelik

Böyle bir ortamda gelecek hakkında pembe tablolar çizmek ne kadar gerçekçidir?

Eminim ki birkaç ay sonra damat bey eğer görevde kalabilirse çıkacak ve yine “bakın burası çok önemli en kötüsü geride kaldı” diyecektir.