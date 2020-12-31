En kötü yıla veda yeni yıla merhaba

Yüzyılın en kötü senesi lanetli yıl 2020’ye bugün veda ediyor, umut dolu yeni bir yıla merhaba diyoruz.Herkesin de bildiği gibi 2020 tüm dünyada insanlığa yaşattığı felaketlerle hafızalarımızda lanetli bir yıl olarak yerini alacak.2020 yılı başladığı günden itibaren ülkemizde ve tüm dünyada insanların üzerine çöken kara bir bulut gibi ardı arkası kesilmeyen felaketlerle hepimizi adeta canından bezdirdi.



Koronavirüs salgını, dünya tarihine damgasını vururken milyonlarca insanın da yaşama veda etmesine yol açtı. Türkiye’de 20 binin üzerinde can alan salgının yanı sıra, Karadeniz’deki sel baskınları, Elazığ, Malatya, Maraş ve İzmir’de yaşanan depremler, çığ felaketleri 2020’ye damgasını vurdu. Tüm bunlara bir de insanların yaşadığı geçim derdi de eklenince tam bir “lanetli yıl” oldu 2020.

Yaşanan bu doğal afetlerin yanında koranavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halkın yaşamını alt üst etti. Bunlara bağlı olarak ekonomik sorunların da çekilemeyecek boyutlara ulaşması halkta ciddi bir huzursuzluğa yol açtı. Pandemi nedeniyle milyonlarca insan işsiz kaldı. Her gün yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koravirüs salgını halkın yanı sıra esnaf ve sanatkarı da olumsuz etkiledi. Aylardır siftah bile yapamayan, iflasın eşiğine gelen ,yanında çalıştırdığı işçisinin maaşını, hatta faturalarını ödeyemeyen binlerce esnaf ve sanatkarların cebinde neredeyse evine ekmek götürecek parası kalmadı.



Ankara Ticaret Odası başkentte 15 bin işletmenin, İstanbul Ticaret Odası da koranavirüs salgını nedeniyle 20 bin işletmenin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. 2020 çiftçi için de kara bir yıl oldu. 70’den fazla ilde doğal afet yaşandı. Köylü ve çiftçi perişan oldu.Borçlarını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünmeye başladı. Açıkçası ülkemizde bu kötü gidişattan neredeyse etkilenmeyen hiçbir kesim ve sektör kalmadı.

Nereden bakarsan bak 2020 hayatımıza kara bir bulut gibi çöktü. Bir yaşama sığacak kadar uzun ve insanlık olarak zorlu olayların yaşandığı bir yıl oldu. 2020’de beklentileri karşılık bulmayan insanlar tüm umutlarını 2021 yılına bağlamış durumda. Aşının da bulunmasıyla yaşanan bu olumsuz tablonun geride kalması umudunu taşıyan insanların en büyük temennisi bu koronavirüs salgınının bir an önce son bulması.

Gelecek yıl giden yılı aratır mı , 2020 biterken sorunlar sona erer mi , yoksa daha artar mı onu bilemem. 2021 yılı bize ne getirecek, ne götürecek onu bilmiyoruz .Ama daima umutlu olmalıyız. Sadece yeni yılda değil her zaman umudumuzu hiç yitirmemeliyiz. Evet çok kötü bir yıl yaşadık.. 2021 yılını insanlar iple çekmeye başladı. Bakarsınız, 2021 yılı belki de, geride kalacak olan 2020 yılının bütün olumsuzluklarını yok edecek güzelliklere sahne olur.

2021 yılı öyle güzel bir yıl olsun ki 2020’de yaşadığımız tüm olumsuzlukları bize unutturabilsin. Umarım 2021’de bizi çok güzel şeyler bekliyor olur. Tüm hayallerimiz ve beklentilerimizin gerçekleşeceği mutlu bir yıl dileği 2021 herkese kutlu olsun.