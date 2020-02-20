Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “İdlib harekatı an meselesidir” sözüne, Rusya Devlet Başkanı Putin’in sözcüsü Dimitriy Peskov, “Türkiye’nin Suriye topraklarında meşru yönetim ve Suriye ordusuna yönelik harekât başlatması olasılığı olabilecek en kötü senaryo” diyerek karşılık verdi.

Peki, sözcünün ifade ettiği “en kötü senaryo” ne anlama geliyor?

Benim bu sözden anladığım şu:

Türkiye, bir harekat başlatırsa karşısında sadece Suriye ordusunu değil Rus ordusunu da bulacak.

Rusya, Suriye’de kazandığı mevzileri hiçbir şekilde bırakmak istemiyor ve yüz binlerce kişinin ölmesinden, milyonlarca kişinin göç etmesinden sorumlu olmasına filan bakmadan Beşar Esad’in iş başında kalmasından yana tavır koyuyor.

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Böyle bir tablo karşısında Türkiye’nin İdlib’de bir harekata girişmesi gerçekçi değildir.

Rusya’nın askeri bakımdan ABD’den sonra dünyadaki ikinci büyük güç olduğunu bilmekte yarar var.

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Suriye’deki kimi yerel güçlerin desteğine de, ABD’nin, “Hadi aslanlar, gösterin şunlara günlerini!” şeklindeki tahriklerine de kapılmamak ve olayı sağduyulu biçimde değerlendirmek gerekir.

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Unutmamalıyız ki, en iyi savaş, yapılmamış savaştır.

Masada istediğimizi alamadık diye öfkeyle hareket etmek bizi ağır faturalarla karşı karşıya bırakabilir.