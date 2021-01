En iyi yemekler listesinde Adana kebabına ikinciliğe kebapçı ustasından tepki

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- DÜNYACA ünlü bir yemek sitesinin Adana kebabına margarita pizzanın ardından ikinci sırada yer vermesi, Adana’daki kebapçıları kızdırdı. Adana kebabının emek ürünü olduğunu söyleyen kebapçı ustası Yaşar Aydın, “Pizzanın birinci olmasını sağlayan lobilerdir. İnanıyorum ki bu yanlıştan dönüp Adana kebabını yakında birinciliğe yerleştireceklerdir” dedi.

​Dünya genelinde adından söz ettiren Adana kebabı, kentte neredeyse her cadde ve sokakta bulunan kebapçılarda günün her saatinde müdavimleriyle buluşuyor. Yurt içinden ve yurt dışından da birçok kişi Adana kebabını tatmak için kente geliyor. Adana kebabı, geçen günlerde dünyaca ünlü bir yemek sitesinin açıkladığı verilere göre “Dünya’nın En İyi Geleneksel Yemekleri” listesinde İtalya’nın “Margarita Pizza”sının ardından ikinci sırada yer aldı. Türkiye’den listeye giren diğer lezzetler ise; biber dolması, sarma, köfte ve döner olarak sıralandı. Her ne kadar kebabın ikinciliğinin büyük bir başarı örneği olduğu düşünülse de Adanalı kebapçılar buna memnun olmadı.

‘YANLIŞLARINDAN GERİ DÖNÜP BİRİNCİ YAPACAKLAR’

Kentte yaklaşık 30 yıldır kebapçı ustalığı yapan Yaşar Aydın, Adana kebabının dünyanın her yerinde var olduğunu ve birinciliği hak ettiğini söyledi. Aydın, dünya genelinde Adana kebabı satan milyonlarca restoran olduğuna dikkat çekti. Adana kebabı ile pizzanın karşılaştırılmasının mümkün olmadığını söyleyen Aydın, doğru sıralamanın her zaman Adana kebabın birincilikte bulunduğu sıralama olduğunu belirtti.

İnsanların Adana kebap yemek için her ülkeden kentlerine akın ettiğini ifade eden Aydın, “Adana’mızın yeri dünyada farklı olmalıdır. Adana kebabındaki emek, el marifeti, hizmet gözardı edilemez. Adana kebabı yapmak bir sevdadır. Adana kebabı, aşktır. Pizzanın gerisinde bırakılması bizi üzdü. Bu işlerde lobi önemli. Sanıyorum lobi öyle uygun gördü ve pizza birinci oldu. İnanıyorum ki bu yanlıştan geri dönülüp Adana kebabı hak ettiği birincilik koltuğuna oturtacaklar. Hep dediğimiz gibi ‘gez Dünya’yı, ye Adana’yı’. Tüm mesele budur” diye konuştu.

