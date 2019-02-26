Her yıl dünyanın en iyi break dansçısını belirlemek için düzenlenen Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağı Ankara’da gerçekleşecek.

Bu yıl kadın yarışmacıların da dahil olduğu yarışma 15-16 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

Dünyanın en prestijli break dans yarışmaları arasında yer alan Red Bull BC One’ın Türkiye ayağı bu yıl Ankara’da gerçekleşecek. 15 Mart Cuma günü Divan Çukurhan’da ön elemeler ve atölyeler ile başlayacak olan yarışma; 16 Mart Cumartesi günü Milyon Performance Hall’da yapılacak final karşılaşmaları ile devam edecek.

Finalin hemen ardından gerçekleşecek afterparty’de ise hip hop dünyasının yakından tanıdığı Anıl Piyancı, Baneva, Xir, DJ BigPoppa Milyon Performance Hall’da sahne alacak. Bu yıl itibariyle b-boyların yanı sıra kadın break dansçılar yani b-girller de yarışmaya dahil olacak.

Redbull’dan yapılan açıklamada, 15 Mart Cuma günü ön eleme ve atölyelere katılımın ücretsiz gerçekleşeceği, 16 Mart Cumartesi finalleri izlemek isteyen seyircilerin ise Biletix’ten 5 liralık bilet ücreti ödeyecekleri bildirildi.

Red Bull BC One Afterparty biletleri ise 25 liradan satışa sunuldu.